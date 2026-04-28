DEV ETÇİL ÇEKİRGE SİLVAN'DA ŞAŞKINLIK YARATTI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev boyutlardaki etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. Gece saatlerinde yaşanan olay, ilçe merkezinde kısa sürede dikkat çekti.

GECE NÖBETİNDE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Silvan'da görev başında olan bir güvenlik görevlisi, nöbet sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına aniden çarpan cisim, ilk anda kuş ya da dışarıdan atılan bir taş sanıldı. Durumu kontrol etmek için dışarı çıkan görevli, pencere pervazında oldukça büyük bir çekirgeyle karşılaştı.

Görenlerin bir daha bakmadan edemediği çekirgenin olağan dışı büyüklüğü dikkat çekti. İlk bakışta sıradan bir böcekten çok daha iri olan canlı, çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, söz konusu çekirgenin "Saga ephippigera" türüne ait olduğunu belirtti. Antenleriyle birlikte uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiği ifade edilen bu türün, sanılanın aksine zararlı olmadığı vurgulandı.

Uzmanlar ayrıca, bu çekirgelerin etçil olduğunu ve zararlı böceklerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığını dile getirdi.

(İHA)