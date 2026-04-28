Diyarbakır’da 25 santimetrelik dev çekirge: Uzmanlar zararsız dedi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan dev boyutlardaki bir çekirge, ilçe sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir güvenlik görevlisinin nöbet sırasında fark ettiği ve camına çarpmasıyla dikkat çeken böceğin yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. İlk anda endişeye neden olan bu sıra dışı canlıyla ilgili uzmanlar, türün sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını ve doğaya fayda sağladığını açıkladı.

  • Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde antenleriyle birlikte 25 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen dev boyutlarda bir çekirge görüntülendi.
  • Gece nöbeti tutan bir güvenlik görevlisi, kulübe camına çarpan çekirgeyi fark ederek görüntüledi.
  • Uzmanlar, çekirgenin Saga ephippigera türüne ait olduğunu tespit etti.
  • Etçil yapıda olan bu çekirge türünün zararlı böceklerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı belirtildi.
  • Uzmanlar, vatandaşların bu tür karşısında panik yapmasına gerek olmadığını açıkladı.

Türkiye'de nadir görülen büyüklükte bir çekirge Diyarbakır'da görüntülendi. Silvan ilçesinde kaydedilen ve boyutuyla görenleri hayrete düşüren bu türün, etçil yapısıyla bilinen özel bir çekirge olduğu ifade edildi. Uzmanlar, zararlı böceklerle beslenen bu canlının ekosistem açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgularken, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığını belirtti.

DEV ETÇİL ÇEKİRGE SİLVAN'DA ŞAŞKINLIK YARATTI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaya çıkan dev boyutlardaki etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü. Gece saatlerinde yaşanan olay, ilçe merkezinde kısa sürede dikkat çekti.

GECE NÖBETİNDE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Silvan'da görev başında olan bir güvenlik görevlisi, nöbet sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Güvenlik kulübesinin camına aniden çarpan cisim, ilk anda kuş ya da dışarıdan atılan bir taş sanıldı. Durumu kontrol etmek için dışarı çıkan görevli, pencere pervazında oldukça büyük bir çekirgeyle karşılaştı.

Görenlerin bir daha bakmadan edemediği çekirgenin olağan dışı büyüklüğü dikkat çekti. İlk bakışta sıradan bir böcekten çok daha iri olan canlı, çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, söz konusu çekirgenin "Saga ephippigera" türüne ait olduğunu belirtti. Antenleriyle birlikte uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiği ifade edilen bu türün, sanılanın aksine zararlı olmadığı vurgulandı.

Uzmanlar ayrıca, bu çekirgelerin etçil olduğunu ve zararlı böceklerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığını dile getirdi.

(İHA)

