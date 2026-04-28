Goyan aşiretinden düğün reformu: Altın sınırı 70 gram oldu

Goyan aşireti, gençlere nefes aldıracak 21 farklı konuda yeni düğün kurallarını açıkladı: Geline en fazla 70 gram altın takılacak. Günlerce düğün olmayacak. Söz ve nişan aynı gün yapılacak. Konvoylar sınırlandırılacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Goyan aşiretinden düğün reformu: Altın sınırı 70 gram oldu

Şırnak'ta Mendıkan bölgesindeki Goyan aşireti mensubu belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek düğünler için yeni kararlar aldı. Her geçen gün düğün masrafları katlanarak yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar verdiği için yeni kısıtlamalara giden aşiret mensubu üyeler, gençlerin evlenmeleri için birçok kısıtlama getirerek gençlerin mağdur olmayacağı bir taslak çıkardı.

Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak. Kararları sevinçle karşılayan gençler rahat nefes aldı.

SÖZ MERASİMİNDE SADECE YÜZÜK
Geline takılması için en fazla 70 gram altın, sözde sadece geline yüzük takılacak.
Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak.
Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek.
Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameramana ise 30 bin lira verilecek.
Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak.
Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.
Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.
Köy ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek.
Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacak.

Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, aldıkları kararlar sayesinde 2 milyonluk masrafın artık 500 bin lirayı geçmeyeceğini söyledi. Yıldırım, "Her manada kadınlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Goyan aşireti olarak kadınlarımız bizim için çok değerlidir'' dedi.


Diyarbakır'da 25 santimetrelik dev çekirge: Uzmanlar zararsız dedi
Dev çekirge Türkiye’de görüldü!

