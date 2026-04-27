Her yıl 153 ülkeden yaklaşık bin 700 okulun katılım sağladığı Uluslararası STEM Olimpiyatları Final Sınavı'nda Kerem Üstev çifte gurur yaşattı. İstanbul'da okuyan Kerem, bilim kategorisinde 100 tam puan aldı.

Matematik kategorisinde ise yalnızca bir yanlışla dünya üçüncülüğünü elde etti. Üstev, aynı anda iki farklı kategoride kürsüye çıkan tek öğrenci olarak, Temmuz ayında Roma'da düzenlenecek Büyük Final'de Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

HEDEF TÜBİTAK

Arf şunları söyledi: "Matematiği çok seviyorum; benim için her şey sayılarla anlam buluyor. İleride Cahit Arf gibi çok iyi bir bilim insanı ve matematikçi olmak istiyorum. Öncelikle hedefim TÜBİTAK'ta madalya kazanıp milli takıma girmek. Ama en büyük hayalim, öğrendiğim her şeyi insanların hayatını güzelleştirecek çalışmalar için kullanabilmek. Belki bugün çözülemeyen bazı problemlere çözüm bulmak, insanların hayatını kurtarabilecek buluşlar yapmak, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirmek..."