I. Alaeddin Keykubad tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen ve İpek Yolu'nun en büyük konaklama yapılarından biri olarak bilinen Sultanhanı Kervansarayı, kapsamlı restorasyonun ardından yeniden turizme kazandırıldı. Ziyaretçilere dönemin yaşamını deneyimleme imkanı sunan yapı, artan turist ilgisiyle bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Aksaray'da, 1229 yılında I. Alaeddin Keykubad tarafından inşa ettirilen ve 2014'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Sultanhanı Kervansarayı, son yıllarda yabancı turistlerin gözde duraklarından biri haline geldi. Özellikle Türk dizilerinden etkilenen ziyaretçilerin ilgisi dikkat çekiyor.

800 YILLIK MİRAS TURİZME KAZANDIRILDI

Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve türünün en büyük örneği olarak bilinen kervansaray, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden turizme kazandırıldı. Tarihi yapı içerisinde yer alan odalar, dönemin yaşam koşullarına uygun şekilde düzenlenerek ziyaretçilere sunuldu.

"ZİYARETÇİLER SAATLERCE AYRILAMIYOR"

Sultanhanı Belediye Başkanı ve aynı zamanda Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı Fahri Solak, yapılan çalışmaların ardından ziyaret sürelerinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Solak, "Daha önce misafirlerimiz kısa sürede gezip ayrılıyordu. Şimdi ise saatlerce burada vakit geçiriyorlar. Han odalarında dönemin mutfağı, yaşam alanları, hamam ve ahi kültürü birebir yansıtılıyor" dedi.

Yerli ziyaretçilerden ücret alınmadığını belirten Solak, hedeflerinin uluslararası ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu ifade ederek, "Küresel koşullar uygun olursa yıllık 600-700 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİ TURİST PROFİLİ DEĞİŞTİRDİ

Türk dizilerinin tanıtım gücüne dikkat çeken Solak, ziyaretçi profilinde önemli değişim yaşandığını vurguladı.

"Eskiden ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman turistler gelirdi. Şimdi ise Endonezya'dan, Güney Afrika'dan ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden ziyaretçiler ağırlıyoruz. Özellikle diziler sayesinde gelen turistler, sık sık Kanuni Sultan Süleyman hakkında konuşuyor" ifadelerini kullandı.

İPEK YOLU'NUN EN BÜYÜK KERVANSARAYI

Profesyonel turist rehberi Doç. Dr. Nur Ündey de kervansarayın son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha anlamlı bir deneyim sunduğunu belirtti.

Ündey, "Restorasyon sayesinde mekanın işlevleri daha iyi anlaşılır hale geldi. Ziyaretçiler artık yalnızca bir yapı değil, İpek Yolu'nun canlı tarihini deneyimliyor. Özellikle ilk kez kervansaray gören turistler için burası oldukça etkileyici bir durak" dedi.

İpek Yolu üzerinde yer alan en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Sultanhanı, hem tarihi dokusu hem de kültürel anlatımıyla Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

(DHA)