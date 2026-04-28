Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül tarlada uyurken bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Çocuğun evlerinin arka kısımda bulunan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken bulunduğu öğrenildi.

  • Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya, tarlada uyurken bulundu.
  • Kaya ailesi, kızlarının kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
  • Jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
  • Arama çalışmaları su kanalı ve arazide dron desteğiyle yapıldı.
  • Yazgül Kaya, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu tarlada uyurken bulundu.

Diyarbakır'da mucize kurtuluş: Kayıp Yazgül tarlada uyurken bulundu

İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütüldü.

Ekipler, arama çalışmasını dron desteğiyle sürdürdü.

TARLADA BULUNDU

Arama çalışmasına katılan çocuğun amcası Mehmet Kaya ve diğer vatandaşlar, çocuğu evlerinin arka kısımda bulunan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken buldu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgül Kaya, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun amcası Ömer Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazgül Kaya'nın öğleden önce kaybolduğunu belirterek, "Annesi ev işi yaptığı sırada çocuğun kaybolduğunu fark etmiş. Annesi çocuğu aramış bulamayınca eşine haber vermiş. Bunun üzerine biz de yetkililere haber verdik." diye konuştu.

Amca Mehmet Kaya da yeğenini tarlada bulduklarını bildirerek, "Bulduğumuz sırada uyuyordu." dedi.

