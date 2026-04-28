Kısa ömrüyle bilinen Manisa lalesi, nisan sonu itibarıyla Spil Dağı'nda yüzünü gösterdi. Nadirliği nedeniyle koruma altında bulunan bu özel çiçeğe zarar verenleri ise neredeyse bir araba fiyatına denk gelen rekor para cezası bekliyor.
ÖMRÜ SADECE 10 GÜN: MANİSA LALESİ YENİDEN AÇTI
Manisa ile İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda, her yıl yalnızca bir kez çiçek açan endemik Manisa lalesi yeniden doğayla buluştu. Baharın gelişiyle birlikte açan bu özel çiçekler, kısa ömürleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.
ZİYARETÇİLER AKIN EDİYOR
Genellikle nisan sonu ile mayıs başı arasında açan Manisa laleleri, bu yıl da fotoğraf tutkunlarını ve doğa meraklılarını Spil Dağı'na çekti. Eşsiz görüntüsüyle büyüleyen bu nadir çiçeği görmek isteyen ziyaretçiler, bölgeye gelerek hem manzaranın hem de lalelerin tadını çıkarıyor.
"KOPARMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR"
Ziyaretçiler, lalelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Bölgeye gelenlerden biri, bu çiçeklerin yılda sadece bir kez açtığını vurgulayarak koparılmaması gerektiğini ifade etti. Bir başka ziyaretçi ise lalelerin dalında daha güzel olduğunu ve sadece fotoğraflanmasının bile yeterli bir deneyim sunduğunu dile getirdi.
CEZASI NEREDEYSE BİR ARABA FİYATI
Koruma altında bulunan Manisa lalesini koparmanın cezası ise her yıl artıyor. 2026 yılı itibarıyla bu ceza 699 bin 245 TL'ye ulaştı. Önceki yıllarda da kademeli olarak yükselen cezanın bu seviyeye çıkması, bitkinin ne kadar değerli ve korunması gereken bir tür olduğunu gözler önüne seriyor.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP
Yetkililer, lalelerin doğadan koparılmasının ekosisteme ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşların hem yüksek para cezalarıyla karşılaşmamak hem de doğayı korumak adına daha duyarlı davranmaları gerektiği vurgulanıyor.
Manisa lalesi, yalnızca Spil Dağı çevresinde yetişen endemik bir türdür. Yılda bir kez açar ve ömrü yaklaşık 10 günle sınırlıdır. Kırmızı renkte, zarif yapılı bu çiçek, nadirliği nedeniyle koruma altındadır ve koparılması yasaktır.