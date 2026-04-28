"KOPARMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR" Ziyaretçiler, lalelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Bölgeye gelenlerden biri, bu çiçeklerin yılda sadece bir kez açtığını vurgulayarak koparılmaması gerektiğini ifade etti. Bir başka ziyaretçi ise lalelerin dalında daha güzel olduğunu ve sadece fotoğraflanmasının bile yeterli bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

CEZASI NEREDEYSE BİR ARABA FİYATI Koruma altında bulunan Manisa lalesini koparmanın cezası ise her yıl artıyor. 2026 yılı itibarıyla bu ceza 699 bin 245 TL'ye ulaştı. Önceki yıllarda da kademeli olarak yükselen cezanın bu seviyeye çıkması, bitkinin ne kadar değerli ve korunması gereken bir tür olduğunu gözler önüne seriyor.