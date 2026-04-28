Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Başak Schlosser (24), 20 Nisan'da Almanya'dan tatil için İstanbul'a geldi.

OTEL OLDASINDA ÖLÜ BULUNDU

Fatih'te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında ölü olarak buldu.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ SERBEST KALDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser'in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.