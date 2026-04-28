Selin Başak Schlosser'in ölümü: Telefonundan "intihar" videosu çıktı

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümün sırrını ise ailesinin yardımıyla şifresi kırılan cep telefonu çözdü. Telefonda genç kadının son anlarını kaydettiği "intihar" videoları ortaya çıktı.

  • Almanya'dan İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih'teki otel odasında ölü bulundu.
  • Schlosser'in ölümüne dair yapılan incelemede darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadı.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
  • Genç kadının, olaydan önce intihar girişimini kayda aldığı videolar telefonunda bulundu.
  • Schlosser'in takip edildiğini iddia ederek bir bakkaldan yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu. Telefon şifresi kırılan telefonda genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar görüldü.

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Başak Schlosser (24), 20 Nisan'da Almanya'dan tatil için İstanbul'a geldi.

OTEL OLDASINDA ÖLÜ BULUNDU

Fatih'te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında ölü olarak buldu.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ SERBEST KALDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser'in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.

TELEFONUNDA İNTİHAR VİDEOSU

Fatih Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmada genç kadının cep telefonu şifresini ailesi yardımıyla çözdü.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şifresi kırılan telefonda genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar görüldü. Ayrıda yine telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının olduğu tespit edildi.

