İstanbul Fulya'da 5 Haziran 2000'de evinde boğazı kesilerek vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un faili meçhul dosyalarla ilgili açıklamalarının ardından, yıllardır çözülemeyen Çağla Tuğaltay dosyasının da yeniden incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldığı öğrenildi.
Türkiye'nin en çok konuştuğu kayıp dosyalarından biri olan Gülistan Doku soruşturmasında atılan yeni adımların ardından, gözler yeniden 26 yıldır aydınlatılamayan Çağla Tuğaltay cinayetine çevrildi.
TIRNAK ALTINDA YABANCI ERKEK DNA'SI ÇIKTI
Cinayetin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde evde yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen 3 parmak izi bulundu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise Çağla Tuğaltay'ın tırnak arasında yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi.
Ancak tırnak altındaki DNA ile olay yerindeki parmak izleri ne aile bireyleriyle ne de apartmanda incelenen kişilerle eşleşti.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA örneği incelendi. Yapılan tüm karşılaştırmalara rağmen herhangi bir eşleşme sağlanamadı.
DOSYA INTERPOL'E KADAR GÖNDERİLDİ
Yıllarca Türkiye'nin en kritik faili meçhul cinayet dosyaları arasında gösterilen soruşturma kapsamında elde edilen DNA örnekleri ve parmak izi bulguları INTERPOL üzerinden de değerlendirildi.
Ancak bugüne kadar cinayeti çözecek kesin bir sonuca ulaşılamadı.
"ÇAĞLA'NIN TIRNAĞINDA KATİLİN DNA'SI VAR"
Çağla Tuğaltay ailesinin avukatı Buket Gül, dosyadaki gelişmelerin son derece önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA'sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA'sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in desteğini bekliyoruz"
O DNA AYNI AİLEYİ Mİ İŞARET EDİYOR?
Dosyada dikkat çeken bir başka gelişme ise yıllar önce aynı apartmanda yaşayan bazı isimlerle ilgili oldu.
Ailenin o dönem komşuları arasında yer alan ve bugün hayatını kaybettiği belirtilen 4 kişi hakkında "fethi kabir" talebinde bulunuldu.
Avukat Buket Gül, bina girişindeki DNA bulgusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Çağla'nın DNA'ları bina girişinde, polisin önem atfettiği, bir lekeden Fatih Ç ve Yasin Ç.'nin YSTR'sini veren yani bu kişilerin baba, amca, dede, oğul gibi soyunu işaret eden bir DNA. Bu aile evin anahtarı olan komşudur. Yasin Ç 2008'de kovuşturmaya yer yok almıştır, 2013 de tırnak altı DNA'dan aklanmıştır. Kızları Handan, anne Gülnur Tuğaltay hakkındaki yalanları ve iftiraları ortaya atan kişidir."
4 KOMŞU İÇİN FETHİ KABİR TALEBİ
Avukat Gül, dosyada yeni DNA incelemeleri için bazı isimler hakkında mezar açılması talebinde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tırnak altı DNA Çağla'nın katili ile boğuşma evresinde katilin derisini kazıyarak tırnağının altına aldığı epital hücre direkt katili işaret eder. Şorttaki DNA fethi kabir taleplerimiz, bina girişi YSTR için İsmail Hakkı Ç, tırnak altı DNA için yine Ç ailesinden Bülent S. ve Fehmi S. içindir. Ayrıca o dönem gecekonduda yaşayan madde kullanıcılarının uğrak yerlerinden biri olan evin sahibi Lütfü Ş.'den fethi kabir taleplerimiz vardır."
26 YILDIR AYDINLATILAMADI
Türkiye'nin hafızasına kazınan Çağla Tuğaltay cinayeti, yıllardır çözülemeyen en kritik faili meçhul dosyalar arasında yer alıyor.
Soruşturmada şimdi gözler yeniden DNA incelemelerine ve fethi kabir taleplerine çevrildi. Kamuoyu ise 26 yıldır cevabı bulunamayan sorunun yanıtını bekliyor: Çağla Tuğaltay'ın katili kim?