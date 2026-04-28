"Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA'sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA'sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in desteğini bekliyoruz"

Çağla Tuğaltay ailesinin avukatı Buket Gül, dosyadaki gelişmelerin son derece önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çağla'nın DNA'ları bina girişinde, polisin önem atfettiği, bir lekeden Fatih Ç ve Yasin Ç.'nin YSTR'sini veren yani bu kişilerin baba, amca, dede, oğul gibi soyunu işaret eden bir DNA. Bu aile evin anahtarı olan komşudur. Yasin Ç 2008'de kovuşturmaya yer yok almıştır, 2013 de tırnak altı DNA'dan aklanmıştır. Kızları Handan, anne Gülnur Tuğaltay hakkındaki yalanları ve iftiraları ortaya atan kişidir."

Avukat Buket Gül, bina girişindeki DNA bulgusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Ailenin o dönem komşuları arasında yer alan ve bugün hayatını kaybettiği belirtilen 4 kişi hakkında "fethi kabir" talebinde bulunuldu.

Dosyada dikkat çeken bir başka gelişme ise yıllar önce aynı apartmanda yaşayan bazı isimlerle ilgili oldu.

4 KOMŞU İÇİN FETHİ KABİR TALEBİ

Avukat Gül, dosyada yeni DNA incelemeleri için bazı isimler hakkında mezar açılması talebinde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tırnak altı DNA Çağla'nın katili ile boğuşma evresinde katilin derisini kazıyarak tırnağının altına aldığı epital hücre direkt katili işaret eder. Şorttaki DNA fethi kabir taleplerimiz, bina girişi YSTR için İsmail Hakkı Ç, tırnak altı DNA için yine Ç ailesinden Bülent S. ve Fehmi S. içindir. Ayrıca o dönem gecekonduda yaşayan madde kullanıcılarının uğrak yerlerinden biri olan evin sahibi Lütfü Ş.'den fethi kabir taleplerimiz vardır."

26 YILDIR AYDINLATILAMADI

Türkiye'nin hafızasına kazınan Çağla Tuğaltay cinayeti, yıllardır çözülemeyen en kritik faili meçhul dosyalar arasında yer alıyor.

Soruşturmada şimdi gözler yeniden DNA incelemelerine ve fethi kabir taleplerine çevrildi. Kamuoyu ise 26 yıldır cevabı bulunamayan sorunun yanıtını bekliyor: Çağla Tuğaltay'ın katili kim?