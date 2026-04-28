Boğaz'da yürekler ağza geldi! Fenomen Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya gemi çarptı

İstanbul Boğazı Sarıyer Yeniköy önlerinde, 147,87 metrelik KAPPA isimli konteyner gemisi, kıyıdaki yalıya çarptı. Geminin Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı. KAPPA gemisi 2024 yılında Kandilli açıklarında benzer bir makine arızası geçirmişti.

Boğaz'da yürekler ağza geldi! Fenomen Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya gemi çarptı
  • Rusya'dan Kocaeli Derince Limanı'na konteyner taşıyan KAPPA isimli Türk bayraklı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Yeniköy önlerinde dümen arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya çarptı.
  • 147,87 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki gemi karaya oturdu, yalının avlu kısmındaki cam korkuluklar, fayans yüzeyler ve beton bölümler hasar gördü.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ve ekipleri bölgeye yönlendirildi, çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği yaklaşık 6 saat sonra açıldı.
  • KAPPA gemisi 2024 yılında Kandilli açıklarında benzer bir makine arızası geçirmişti.

İstanbul Boğazı'nda dün gece saat 00.00 sıralarında facia teğet geçti.

Akar Denizcilik A.Ş.'ye ait, Rusya'dan Kocaeli Derince Limanı'na konteyner taşımacılığı yaptığı öğrenilen "KAPPA" isimli Türk bayraklı yük gemisi, Sarıyer Yeniköy önlerinde dümen arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

BIANCA SOMER TÜRKMEN'İN YALISINA GEMİ ÇARPTI

147,87 metre uzunluğundaki ve 23 metre genişliğindeki dev gemi, yaklaşık 2 dakika boyunca siren çaldıktan sonra Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya çarptı. Yalının avlu kısmındaki cam korkuluklar, fayans yüzeyler ve beton bölümler hasar aldı.

Çarpmanın ardından gemi, yalının metrelerce yakınında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), olayın hemen ardından KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri, balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botunu bölgeye yönlendirdi.

Çift yönlü askıya alınan Boğaz gemi trafiği, yaklaşık 6 saatlik incelemenin ardından KAPPA'nın yüzdürülmesi ve Yeşilköy açıklarına demirletilmesiyle saat 07.50'de yeniden açıldı.

Aynı gemi daha önce de Kandilli açıklarında arıza yapmıştı

KAPPA'NIN GEÇMİŞİ SABIKALI

Olayın denetim boyutunu derinleştiren bir başka husus, KAPPA gemisinin 2024 yılında Kandilli açıklarında benzer bir makine arızası geçirmiş olması.

Aynı geminin, kısa sürede ikinci kez Boğaz trafiğini felç etmesi, konteyner gemisi denetim standartlarının yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Batman'da yaban domuzu kabusu: Yaya geçidinde saldırdı
Yaya geçidinde domuz çaptı

