Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiyi yaraladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp, yaraladı.
YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN VATANDAŞA DOMUZ ÇARPTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Domuzun Turgut Özal Bulvarı'nda yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.