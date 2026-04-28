İstanbul Boğazı'nda dün gece saat 00.00 sıralarında facia teğet geçti.
Akar Denizcilik A.Ş.'ye ait, Rusya'dan Kocaeli Derince Limanı'na konteyner taşımacılığı yaptığı öğrenilen "KAPPA" isimli Türk bayraklı yük gemisi, Sarıyer Yeniköy önlerinde dümen arızası nedeniyle kontrolden çıktı.
BIANCA SOMER TÜRKMEN'İN YALISINA GEMİ ÇARPTI
147,87 metre uzunluğundaki ve 23 metre genişliğindeki dev gemi, yaklaşık 2 dakika boyunca siren çaldıktan sonra Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya çarptı. Yalının avlu kısmındaki cam korkuluklar, fayans yüzeyler ve beton bölümler hasar aldı.
Çarpmanın ardından gemi, yalının metrelerce yakınında karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), olayın hemen ardından KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri, balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botunu bölgeye yönlendirdi.
Çift yönlü askıya alınan Boğaz gemi trafiği, yaklaşık 6 saatlik incelemenin ardından KAPPA'nın yüzdürülmesi ve Yeşilköy açıklarına demirletilmesiyle saat 07.50'de yeniden açıldı.
"MÜGE ANLI'NIN YALISI" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI
Olayın ardından sosyal medyada ve birtakım medya kuruluşlarında geminin ATV'nin başarılı programcısı Müge Anlı'ya ait olduğu iddiası dolaşıma sokuldu.
Ancak resmi kayıtlar yalının Bianca Somer Türkmen'e ait olduğunu gösterdi. Müge Anlı'nın bu yalıyla herhangi bir mülkiyet bağı bulunmadığı anlaşıldı. Başta aldığı fonlarla bilinen Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere çok sayıda haber sitesi dolaşıma soktukları mesnetsiz iddiaya dair herhangi bir düzeltme yapmadı.
KAPPA'NIN GEÇMİŞİ SABIKALI
Olayın denetim boyutunu derinleştiren bir başka husus, KAPPA gemisinin 2024 yılında Kandilli açıklarında benzer bir makine arızası geçirmiş olması.
Aynı geminin, kısa sürede ikinci kez Boğaz trafiğini felç etmesi, konteyner gemisi denetim standartlarının yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.