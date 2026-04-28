Geminin Müge Anlı'ya ait olduğunu iddia eden dezenformasyon mahsulü içerikler



"MÜGE ANLI'NIN YALISI" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI



Olayın ardından sosyal medyada ve birtakım medya kuruluşlarında geminin ATV'nin başarılı programcısı Müge Anlı'ya ait olduğu iddiası dolaşıma sokuldu.



Ancak resmi kayıtlar yalının Bianca Somer Türkmen'e ait olduğunu gösterdi. Müge Anlı'nın bu yalıyla herhangi bir mülkiyet bağı bulunmadığı anlaşıldı. Başta aldığı fonlarla bilinen Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere çok sayıda haber sitesi dolaşıma soktukları mesnetsiz iddiaya dair herhangi bir düzeltme yapmadı.



Söz konusu iddiayı yayan yayınlar, henüz düzeltme yapmadı.