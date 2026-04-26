Her iki yangında da yaralanan kimse olmadı.

İstanbul Çatalca ve Beykoz'da çıkan orman yangınları ekiplerine müdahalesi ile söndürüldü.

Beykoz'da dün ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalara çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI



Çalışmalara, yangın söndürme helikopterleri de katıldı. Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangınının rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Beykoz'da, dün ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangının ardından ormanın başka bir bölgesinde alevlerin yükseldiği belirtilmişti.

Çatalca ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altında

ÇATALCA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA



Çatalca'da ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

'YANGINDAN 0.5 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı