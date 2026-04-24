Mayıs ayındaki bayram tatilleri turizmi hareketlendirecek. 1.5 gün izinle 9 gün tatil yapma imkanı sağlayacak Kurban Bayramı'nın yanı sıra 1 Mayıs ve 19 Mayıs da kısa süreli seyahat imkanı sağlayacak. 1 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonuyla bağlayarak 3 günlük bir tatilin önü açılıyor. Ayrıca 19 Mayıs tatilini de 18 Mayıs Pazartesi günü alınacak 1 günlük izin ve hafta sonunun birleşmesiyle 4 güne çıkarmak mümkün oluyor.
TURLAR REVAÇTA
Kısa süreli bu molaları tatile dönüştürmek isteyenler, rotaları da belirlemeye başladı. Özellikle birkaç günlük turlara yönelindi. Genel olarak 2 ya da 3 gecelik turlar öne çıkarken, en fazla tercih edilen rotalar Karadeniz, GAP ve Kapadokya oldu. Bunun yanı sıra tek günlük turlar da rağbet görürken, burada da Kapadokya, Bursa, Çanakkale, Sapanca öncelikli tercihler oldu.
BALKANLAR DA GÖZDE
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa tatillerle birlikte seyahatlerin hareketlendiğine vurgu yaptı. Bahar aylarında özellikle kültür, doğa, macera ve gastronomi seyahatlerinin ilgi gördüğünü belirten Bağlıkaya, "Bu dönemde Kapadokya, GAP bölgesi, Karadeniz destinasyonları tercih ediliyor. Ege ve Akdeniz'de de gerek doğa gerekse spor turları seçeneklerini tercih edenler var," dedi.
KİŞİ BAŞI 8 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Kısa tatillerin genellikle 2 ya da 3 gece konaklamalı olarak planlandığını dile getiren Bağlıkaya, ortalama fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Otobüsle gidilecek 2 gecelik Kapadokya turu kişi başı 8 bin liradan, 3 gecelik GAP turu da otobüsle 14-15 bin liradan başlıyor. Uçaklı GAP turlarında bu fiyat 30 bin lira seviyesinde bulunuyor. Daha çok vizesiz destinasyonların ön planda olduğu yurt dışı turlarında Balkanlar ve Mısır en tatlı destinasyonlar. Şarm El Şeyh talep gören yerler arasında. Örneğin 4 gece 5 günlük Balkan turu, 250 eurodan başlıyor."
HER BÜTÇEYE UYGUN
1 MAYIS TURLARI: 1-3 Mayıs tatili GAP turları 2 gece 3 gün olmak üzere 2 kişi için 18 bin 998 liradan başlıyor. Karadeniz turları 14 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı tarihlerde uçaklı Kapadokya turları 14 bin 598 liradan, Karadeniz turları ise 11 bin 998 liradan başlıyor.
19 MAYIS TURLARI: 16-19 Mayıs arasında 2 kişilik GAP turu 2 gece 3 gün olmak üzere 35 bin 959 liradan başlıyor. Bu tarihlerde Kapadokya turlarında da fiyatlar 14 bin 998 ile 39 bin 998 lira arasında değişiyor. Karadeniz turuna ise çoğu zaman Batum da ekleniyor. Karadeniz turu 33 bin ile 35 bin lira arasında. Gün sayısı ve gidilecek bölgelerin artmasıyla bu rakam 85 bin liraya çıkıyor.
TEK GÜNLÜK TURLAR
Tek gece konaklamalı Kapadokya turları 2 kişi için 10 bin lira seviyesinde bulunuyor. Karadeniz turunda da yine tek gün konaklamayla 7 bin ile 18 bin lira arasında sunuluyor. 2 kişi için Günübirlik Sapanca 2 bin 499, tek gece konaklamalı 9 bin 500 lira. Günübirlik Bursa'yı gezmek 3 bin liraya, tek gece konaklamalı 9 bin liraya kadar çıkıyor. Çanakkale ise günübirlik 3 bin liradan başlıyor, tek gece konaklamalı 11 bin lirayı buluyor.
2 GECE 3 GÜNLÜK TURLAR
1-3 MAYIS
|BÖLGE
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|GAP
|18.998 TL
|21.298 TL
|Kapadokya
|14.598 TL
|40.000 TL
|Karadeniz
|11.998 TL
|
42.798 TL
16-19 MAYIS
|BÖLGE
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|GAP
|35.959 TL
|42.998 TL
|Kapadokya
|14.998 TL
|39.998 TL
|Karadeniz
|33.998 TL
|35.598 TL
TEK GÜNLÜK TURLAR
|BÖLGE
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|Kapadokya
|9.739 TL
|10.000 TL
|Karadeniz
|7.990 TL
|18.298 TL
|Sapanca
|2.499 TL
|9.500 TL
|Bursa
|2.999 TL
|8.959 TL
|Çanakkale
|3.699 TL
|11.000 TL
Haber: Ezgi Acer
