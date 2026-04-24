Yaklaşan Mayıs ayı adeta tatil ayı olacak. Sadece Kurban Bayramı değil, 1 ve 19 Mayıs da kısa tatil imkanı sunacak. Rota ise sahillere ve kültür turlarına çevrildi...

Mayıs ayında tatil bereketi! En popüler rotalar: Kapadokya, GAP ve Karadeniz turu seçenekleri ve konaklama fiyatları

Mayıs ayındaki bayram tatilleri turizmi hareketlendirecek. 1.5 gün izinle 9 gün tatil yapma imkanı sağlayacak Kurban Bayramı'nın yanı sıra 1 Mayıs ve 19 Mayıs da kısa süreli seyahat imkanı sağlayacak. 1 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonuyla bağlayarak 3 günlük bir tatilin önü açılıyor. Ayrıca 19 Mayıs tatilini de 18 Mayıs Pazartesi günü alınacak 1 günlük izin ve hafta sonunun birleşmesiyle 4 güne çıkarmak mümkün oluyor.

TURLAR REVAÇTA

Kısa süreli bu molaları tatile dönüştürmek isteyenler, rotaları da belirlemeye başladı. Özellikle birkaç günlük turlara yönelindi. Genel olarak 2 ya da 3 gecelik turlar öne çıkarken, en fazla tercih edilen rotalar Karadeniz, GAP ve Kapadokya oldu. Bunun yanı sıra tek günlük turlar da rağbet görürken, burada da Kapadokya, Bursa, Çanakkale, Sapanca öncelikli tercihler oldu.

BALKANLAR DA GÖZDE

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa tatillerle birlikte seyahatlerin hareketlendiğine vurgu yaptı. Bahar aylarında özellikle kültür, doğa, macera ve gastronomi seyahatlerinin ilgi gördüğünü belirten Bağlıkaya, "Bu dönemde Kapadokya, GAP bölgesi, Karadeniz destinasyonları tercih ediliyor. Ege ve Akdeniz'de de gerek doğa gerekse spor turları seçeneklerini tercih edenler var," dedi.

KİŞİ BAŞI 8 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Kısa tatillerin genellikle 2 ya da 3 gece konaklamalı olarak planlandığını dile getiren Bağlıkaya, ortalama fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Otobüsle gidilecek 2 gecelik Kapadokya turu kişi başı 8 bin liradan, 3 gecelik GAP turu da otobüsle 14-15 bin liradan başlıyor. Uçaklı GAP turlarında bu fiyat 30 bin lira seviyesinde bulunuyor. Daha çok vizesiz destinasyonların ön planda olduğu yurt dışı turlarında Balkanlar ve Mısır en tatlı destinasyonlar. Şarm El Şeyh talep gören yerler arasında. Örneğin 4 gece 5 günlük Balkan turu, 250 eurodan başlıyor."

HER BÜTÇEYE UYGUN

1 MAYIS TURLARI: 1-3 Mayıs tatili GAP turları 2 gece 3 gün olmak üzere 2 kişi için 18 bin 998 liradan başlıyor. Karadeniz turları 14 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı tarihlerde uçaklı Kapadokya turları 14 bin 598 liradan, Karadeniz turları ise 11 bin 998 liradan başlıyor.

19 MAYIS TURLARI: 16-19 Mayıs arasında 2 kişilik GAP turu 2 gece 3 gün olmak üzere 35 bin 959 liradan başlıyor. Bu tarihlerde Kapadokya turlarında da fiyatlar 14 bin 998 ile 39 bin 998 lira arasında değişiyor. Karadeniz turuna ise çoğu zaman Batum da ekleniyor. Karadeniz turu 33 bin ile 35 bin lira arasında. Gün sayısı ve gidilecek bölgelerin artmasıyla bu rakam 85 bin liraya çıkıyor.

TEK GÜNLÜK TURLAR

Tek gece konaklamalı Kapadokya turları 2 kişi için 10 bin lira seviyesinde bulunuyor. Karadeniz turunda da yine tek gün konaklamayla 7 bin ile 18 bin lira arasında sunuluyor. 2 kişi için Günübirlik Sapanca 2 bin 499, tek gece konaklamalı 9 bin 500 lira. Günübirlik Bursa'yı gezmek 3 bin liraya, tek gece konaklamalı 9 bin liraya kadar çıkıyor. Çanakkale ise günübirlik 3 bin liradan başlıyor, tek gece konaklamalı 11 bin lirayı buluyor.

2 GECE 3 GÜNLÜK TURLAR

1-3 MAYIS

BÖLGEEN DÜŞÜKEN YÜKSEK
GAP18.998 TL21.298 TL
Kapadokya14.598 TL40.000 TL
Karadeniz11.998 TL

42.798 TL

16-19 MAYIS

BÖLGEEN DÜŞÜKEN YÜKSEK
GAP35.959 TL42.998 TL
Kapadokya14.998 TL39.998 TL
Karadeniz33.998 TL35.598 TL

TEK GÜNLÜK TURLAR

BÖLGEEN DÜŞÜKEN YÜKSEK
Kapadokya9.739 TL10.000 TL
Karadeniz7.990 TL18.298 TL
Sapanca2.499 TL9.500 TL
Bursa2.999 TL8.959 TL
Çanakkale3.699 TL11.000 TL

Haber: Ezgi Acer

