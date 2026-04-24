Mayıs ayındaki bayram tatilleri turizmi hareketlendirecek. 1.5 gün izinle 9 gün tatil yapma imkanı sağlayacak Kurban Bayramı'nın yanı sıra 1 Mayıs ve 19 Mayıs da kısa süreli seyahat imkanı sağlayacak. 1 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonuyla bağlayarak 3 günlük bir tatilin önü açılıyor. Ayrıca 19 Mayıs tatilini de 18 Mayıs Pazartesi günü alınacak 1 günlük izin ve hafta sonunun birleşmesiyle 4 güne çıkarmak mümkün oluyor.

TURLAR REVAÇTA

Kısa süreli bu molaları tatile dönüştürmek isteyenler, rotaları da belirlemeye başladı. Özellikle birkaç günlük turlara yönelindi. Genel olarak 2 ya da 3 gecelik turlar öne çıkarken, en fazla tercih edilen rotalar Karadeniz, GAP ve Kapadokya oldu. Bunun yanı sıra tek günlük turlar da rağbet görürken, burada da Kapadokya, Bursa, Çanakkale, Sapanca öncelikli tercihler oldu.

BALKANLAR DA GÖZDE

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa tatillerle birlikte seyahatlerin hareketlendiğine vurgu yaptı. Bahar aylarında özellikle kültür, doğa, macera ve gastronomi seyahatlerinin ilgi gördüğünü belirten Bağlıkaya, "Bu dönemde Kapadokya, GAP bölgesi, Karadeniz destinasyonları tercih ediliyor. Ege ve Akdeniz'de de gerek doğa gerekse spor turları seçeneklerini tercih edenler var," dedi.