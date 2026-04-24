Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü Halil Yozgat hayatını kaybetti

Uşak'ta motosikletin araziye devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü Halil Yozgat olay yerinde hayatını kaybetti. Yozgat’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Yozgat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yozgat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği ABD/İsrail-İran gerilimini masaya yatırdı! “Gerçeklikle kehanetlerin birbirine karıştığı” süreç vurgusu
