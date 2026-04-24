Çalıştayda elde edilen veriler ve çözüm önerileri Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayımlanarak dünya liderlerine ve uluslararası kuruluşlara iletilecek.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, Türkistan, İran ve Türkiye'nin ortak bir medeniyet havzası oluşturduğunu vurguladı.

TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, savaş hukukunun ve insan haklarının rafa kaldırıldığı karanlık bir dönemden geçildiğini belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ortadoğu'da tırmanan ABD/İsrail-İran gerilimini kapsamlı bir çalıştayla mercek altına aldı. Uzmanlar, "Gerçeklikle kehanetlerin birbirine karıştığı" bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek sağduyu çağrısı yaptı.

23 Nisan 2026 tarihinde Ankara'daki D. Mehmet Divanı'nda gerçekleştirilen "ABD/İsrail–İran Savaşı Çalıştayı", akademisyenleri ve entelektüelleri bir araya getirdi. Çalıştayda krizin küresel ve yerel yansımaları tüm yönleriyle ele alındı.

"SAVAŞ HUKUKUNUN VE İNSAN HAKLARININ RAFA KALDIRILDIĞI..."

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, modern savaş paradigmalarının değiştiğine dikkat çekti. Arıcan, vekalet savaşlarının sadece enerji ve ekonomiyle sınırlı kalmadığını belirterek şunları söyledi:

"Savaş hukukunun ve insan haklarının rafa kaldırıldığı, hastanelerin ve sivillerin bombalandığı, hiçbir ahlaki zeminin kalmadığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Gerçeklikle kehanetlerin birbirine karıştığı bu süreçte, politika belirleyiciler için tablo oldukça karmaşık bir hal aldı."

Arıcan, Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze krizlerinde olduğu gibi bu gerilimde de "aklıselim" bir hat izlediğini ifade ederek, meselenin mezhepsel bir düzlemde değil, insani ve hukuki bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİSTAN KÖKÜ, İRAN BU KÖKÜN ESTETİK VE ENTELEKTÜEL DURUŞUNU..."

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala ise konuşmasında, TYB Kurucu Şeref Başkanı merhum D. Mehmet Doğan'ın "Türkistan Türkiye Gergefinde İran" eserine atıfta bulundu. Bölgeyi ortak bir medeniyet havzası olarak niteleyen Kala, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkistan kökü, İran bu kökün estetik ve entelektüel duruşunu, Türkiye ise bu sürecin olgunlaşmış sentezini temsil eder. Bu üç yapı birbirinden bağımsız düşünülemez. Biz bu çalıştayda sadece güvenlik eksenli değil; ortaklıklarımıza, sükunete ve istikrara odaklanan bir çıkış yolu arıyoruz."