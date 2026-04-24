Bursa'da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan Adnan Kaymaz, 2011 yılında patronuyla birlikte bir şahsı tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken, Kaymaz ise kaçmayı başardı. Yargılama sürecinde her iki şahıs hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ TEK TEK İNCELENDİ
Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. İzini kaybettirmek için tam 9 kez estetik yaptırdı.
Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, en küçük detayı bile değerlendirerek iz sürmeye başladı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi.
İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, ekipler tarafından günlerce adım adım izlendi. Polis ekipleri, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına doğru anı bekledi ve servis aracında gerçekleştirdiği operasyonla firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. 15 yıllık kaçış sona erdi. Kaymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.