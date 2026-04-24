Fatih'te hatalı park can aldı: Ambulans sokağa giremedi, Naime Aydın kurtarılamadı

İstanbul Fatih’te kalp krizi geçiren 89 yaşındaki Naime Aydın, hatalı park edilen araçlar yüzünden ambulans sokağa giremeyince sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamazken, mahalle sakinleri "çift sıra park" isyanında bulundu.

  • Naime Aydın kalp krizi geçirince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
  • Sağlık ekipleri, hatalı park edilen araçlar nedeniyle Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki dar sokağa giremedi.
  • Ekipler, hastayı sedyeyle ambulansa taşıdıktan sonra Aydın'a müdahale etti ancak Aydın hayatını kaybetti.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve Aydın'ın cenazesi Ordu'ya gönderildi.
  • Sokak sakinleri, hatalı park nedeniyle ambulans ve itfaiyenin geçişinde zorluk yaşandığını belirtti.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanıcak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Naime Aydın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Fatih'te hatalı park nedeniyle ambulans sokağa giremedi; kalp krizi geçiren hasta öldü.

HATALI PARK EDEN ARAÇLAR NEDENİYLE SAKAĞA GİREMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dar sokaktaki hatalı park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Bunun üzerine sokağa yürüyerek girmek zorunda kalan ekipler, sedyeye aldıkları hastayı ambulansa kadar taşıdı.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, hayatını kaybetti. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Aydın'ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildiği öğrenildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, VEFAT ETMİŞ"

Aynı sokakta oturan Davut Aydın, "Valla bazen 3 sıra oluyor. Ambulansın geldiğini duydum ama içeri girip giremediğini bilmiyordum ama hastanın vefat ettiğini biliyorum. Hasta akrabam sayılır. Çocukluktan beri tanıdığım biri. Yaşı 80'nin üstündeydi. Kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş. İsmi Naime Aydın. Teyzem tarafından akrabam oluyor. Cenaze Ordu'ya gidecek" diye konuştu.

"KÖŞEDE ARABA VARDI, AMBULANS GİREMEDİ"

Selman Tüfekçi ise, "Ambulans buradan giremiyor. Arabalar köşeye park ediyorlar, giremiyorlar. Çift sıra park ediyorlar. Gece 01.30'da oldu. Köşede araba vardı, ambulans giremedi. Aracın sahibini aradılar, çekti. Ambulans burada bekledi. Sedyeyle götürdüler. Duyduğuma göre vefat etmiş. 89 yaşındaydı. Şuraya çift sıra park etmesinler. Ambulans zor geçiyor. İtfaiye zor geçiyor. Sokağımıza sahip çıksınlar" dedi.

