İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dar sokaktaki hatalı park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Bunun üzerine sokağa yürüyerek girmek zorunda kalan ekipler, sedyeye aldıkları hastayı ambulansa kadar taşıdı.

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, VEFAT ETMİŞ"

Aynı sokakta oturan Davut Aydın, "Valla bazen 3 sıra oluyor. Ambulansın geldiğini duydum ama içeri girip giremediğini bilmiyordum ama hastanın vefat ettiğini biliyorum. Hasta akrabam sayılır. Çocukluktan beri tanıdığım biri. Yaşı 80'nin üstündeydi. Kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş. İsmi Naime Aydın. Teyzem tarafından akrabam oluyor. Cenaze Ordu'ya gidecek" diye konuştu.