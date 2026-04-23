Marmaris'te vincin kaldırma kolu kırıldı 1 işçi öldü: 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vincin kırılan kolu üzerine düşen işçi Tarık Yasin Şahin (21), hayatını kaybetti. Olayın ardından vinç operatörü ile firma sahibi gözaltına alındı.

  • Marmaris'te 4 ton ağırlığındaki ahşap bir tekne denize indirilirken vincin kırılan kaldırma kolu, teknede halatları çözen işçi Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine düşerek ölümüne neden oldu.
  • Olay Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında vinç operatörü ve vinç firması sahibi gözaltına alındı.
  • Şahin'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
  • Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknenin denize indirilmesi sırasında; vincin kırılan kolu üzerine düşen işçi Tarık Yasin Şahin (21), hayatını kaybetti. Olayın ardından vinç operatörü ile firma sahibi gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki ahşap tekne vinçle denize indirilmek istendi. Bu sırada vincin kırılan kaldırma kolu, teknede halatlar çözmek için bekleyen işçilerden Tarık Yasin Şahin'in üzerine düştü.

Marmaris'te feci kaza (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

İhbarla olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vinç kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Şahin'in acı haberi alarak sahile gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Şahin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ve vinç firması sahibi gözaltına alındı.

Kaldırma kolu kırılan vinç

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğü bildirildi.

