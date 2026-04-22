23 Nisan’da banka, eczane, noter ve kargolar açık mı? Bayramda çalışma saatleri

23 Nisan resmi tatili nedeniyle Türkiye genelinde birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Okullar, belediyeler, kaymakamlıklar ve çeşitli devlet daireleri kapalı olacak. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken acil servisler ise kesintisiz çalışmaya devam edecek. İşte 23 Nisan’da kapalı olacak yerler listesi.

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bankalar, noterler ve Borsa İstanbul resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
  • PTT Kargo ve çoğu özel kargo firması 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.
  • Hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet verecek.
  • Eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
  • Marketler normal veya kısaltılmış saatlerle açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurumun çalışma düzeni değişiyor. Resmi tatil kapsamında bankalar kapalı olacak, şubelerden işlem yapılamayacak ve EFT gibi işlemler bir sonraki iş gününe sarkacak. 23 Nisan'da PTT Kargo hizmet vermeyecek ve özel kargoların çoğu da kapalı olacak. İşte bayramda çalışma saatleri…

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Şubelerden işlem yapılamayacak, EFT işlemleri ise bir sonraki iş gününe kalacak.

23 Nisan'da FAST sistemi aracılığıyla para transferi işlemleri kesintisiz sürdürülebilecek.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler kapalı olacak, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

Marketler genellikle açık olacak ve normal ya da kısaltılmış saatlerle hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo hizmet vermeyecek. Özel kargo firmalarının çoğu da çalışmazken, bazıları sınırlı hizmet sunabilir.

23 NİSAN NOTER MESAİ SAATLERİ

Noterler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak nöbetçi noter uygulaması bulunan yerlerde sınırlı hizmet verilebilir.

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul 23 Nisan'da kapalı olacak, işlemler gerçekleştirilemeyecek.

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatilinde hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Özel hastanelerde ise bazı birimler sınırlı şekilde açık olabilir.

