23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bankalar, noterler ve Borsa İstanbul resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

PTT Kargo ve çoğu özel kargo firması 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.

Hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet verecek.

Eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Marketler normal veya kısaltılmış saatlerle açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurumun çalışma düzeni değişiyor. Resmi tatil kapsamında bankalar kapalı olacak, şubelerden işlem yapılamayacak ve EFT gibi işlemler bir sonraki iş gününe sarkacak. 23 Nisan'da PTT Kargo hizmet vermeyecek ve özel kargoların çoğu da kapalı olacak. İşte bayramda çalışma saatleri…

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Şubelerden işlem yapılamayacak, EFT işlemleri ise bir sonraki iş gününe kalacak. 23 Nisan'da FAST sistemi aracılığıyla para transferi işlemleri kesintisiz sürdürülebilecek.