1500’den fazla salon aynı fiyat uygulamasına katıldı.

AMAÇ: ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURMAK

Uygulamanın temel hedefi, çocukların bayram sevincini yalnızca eğlenceyle değil, kültürel deneyimle de zenginleştirmek.

Bu kapsamda:

Çocuk filmleri özel seçkilerle gösterilecek

Sinema etkinlikleri alışveriş merkezlerinde de desteklenecek

Aile katılımı teşvik edilecek

Böylece hem çocuklar hem de aileler için ortak bir deneyim alanı oluşturulacak.

DETAYLAR VE ETKİNLİK PROGRAMI

23 Nisan'a özel hazırlanan etkinliklerin detaylarına ve gösterim programlarına sinemafestivali.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Dört gün sürecek bu organizasyonla, çocukların sinemayla kurduğu bağın güçlendirilmesi ve bayramın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

BAYRAM COŞKUSU BU KEZ PERDEDE YAŞANACAK

23 Nisan'ın simgesel anlamı bu yıl farklı bir atmosferle birleşiyor. Sinema salonları, çocukların hayal dünyasına açılan bir sahneye dönüşürken, uygun fiyatlı bilet uygulamasıyla erişim de kolaylaştırılıyor.

Kısa süreli bu kampanya bayramı şehirlerin dört bir yanında daha renkli ve katılımcı hale getirmeye hazırlanıyor.