23 Nisan'da çocuklara çifte bayram: 4 gün boyunca sinema biletleri 120 TL'ye sabitlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla başlatılan yeni uygulama kapsamında 23 Nisan haftasında sinema salonlarında indirimli bilet dönemi başlıyor. 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüzlerce salonda biletler 120 TL’den satışa sunulacak.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların uygun fiyatla sinema izlemesi için özel uygulama başlattı.
  • Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği koordinasyonundaki kampanya, ülke genelinde 200'ün üzerinde sinemada 1500'den fazla salonu kapsıyor.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların kültür ve sanatla buluşmasını sağlamak için bu uygulamayı desteklediklerini açıkladı.
  • Dört gün sürecek etkinlikte çocuk filmleri özel seçkilerle gösterilecek ve aile katılımı teşvik edilecek.
  • Gösterim programları ve etkinlik detaylarına sinemafestivali.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl kültür ve sanat etkinlikleriyle daha geniş bir alana yayılıyor. Özel uygulama sayesinde çocuklar ve aileleri, belirlenen tarihler boyunca sinema salonlarında uygun fiyatla film izleme fırsatı yakalayacak.

Türkiye genelinde yüzlerce sinemada bilet fiyatı 120 TL olarak sabitlendi. (Haberde yer alan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

YÜZLERCE SALONDA AYNI FİYAT UYGULAMASI

Organizasyon, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği koordinasyonunda hayata geçirildi. Bakanlık desteğiyle ülke genelinde geniş bir kapsama ulaştı.

  • 200'ün üzerinde sinema
  • 1500'den fazla salon kampanyaya dahil edildi.

Kampanya 23–26 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

BAKAN ERSOY'DAN AİLELERE ÇAĞRI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çeken Ersoy, ailelere doğrudan çağrıda bulundu.

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan'ı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz."

Ersoy, çocukların sinemayla buluşmasını sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

AMAÇ: ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURMAK

Uygulamanın temel hedefi, çocukların bayram sevincini yalnızca eğlenceyle değil, kültürel deneyimle de zenginleştirmek.

Bu kapsamda:

  • Çocuk filmleri özel seçkilerle gösterilecek
  • Sinema etkinlikleri alışveriş merkezlerinde de desteklenecek
  • Aile katılımı teşvik edilecek

Böylece hem çocuklar hem de aileler için ortak bir deneyim alanı oluşturulacak.

DETAYLAR VE ETKİNLİK PROGRAMI

23 Nisan'a özel hazırlanan etkinliklerin detaylarına ve gösterim programlarına sinemafestivali.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Dört gün sürecek bu organizasyonla, çocukların sinemayla kurduğu bağın güçlendirilmesi ve bayramın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

BAYRAM COŞKUSU BU KEZ PERDEDE YAŞANACAK

23 Nisan'ın simgesel anlamı bu yıl farklı bir atmosferle birleşiyor. Sinema salonları, çocukların hayal dünyasına açılan bir sahneye dönüşürken, uygun fiyatlı bilet uygulamasıyla erişim de kolaylaştırılıyor.

Kısa süreli bu kampanya bayramı şehirlerin dört bir yanında daha renkli ve katılımcı hale getirmeye hazırlanıyor.

