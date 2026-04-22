Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dolandırıcılar vatandaşların hesaplarına tanımadıkları kişilerden para gönderiyor ve ardından yanlışlıkla gönderildiğini söyleyerek başka bir IBAN'a iade edilmesini istiyor.

Dolandırıcılar bu yöntemi başka kişilerden elde ettikleri parayı gizlemek için kullanıyor ve paranın izini kaybettiriyor.

Parayı başka hesaba gönderen vatandaşlar dolandırıcılık sürecinin parçası gibi göründüğü için soruşturmalarda şüpheli konumuna düşebiliyor.

Uzmanlar hesaba tanımadık kişiden para gelmesi durumunda parayı kullanmamayı, gönderen kişiye para yollamamayı ve bankaya durumu bildirmeyi öneriyor.

Bankalar bu durumda karşı banka ile iletişime geçerek resmi iade sürecini kendileri başlatıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık tekniklerini de çeşitlendiren vurguncular vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Suç şebekelerinin vatandaşları dolandırmak için geliştirdiği yeni yöntem, banka hesapları üzerinden işliyor. Dolandırıcılar, vatandaşların iyi niyetini kullanarak onları farkında olmadan dolandırıcılık zincirinin bir parçası haline getirebiliyor.

Uzmanlar hesaba tanımadık kişiden para gelmesi durumunda parayı kullanmamayı, gönderen kişiye para yollamamayı ve bankaya durumu bildirmeyi öneriyor.



Uzmanların uyarılarına göre dolandırıcılık süreci oldukça basit bir yöntemle başlıyor.



Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; öncelikle dolandırıcılar, bir kişinin banka hesabına tanımadığı bir hesaptan para gönderiyor. Kısa bir süre sonra ise hesabın sahibi aranarak paranın yanlışlıkla gönderildiği söyleniyor ve başka bir IBAN numarasına geri gönderilmesi isteniyor.



Vatandaşlar çoğu zaman iyi niyetle hareket ederek parayı belirtilen IBAN numarasına gönderiyor. Ancak bu noktada büyük bir risk ortaya çıkıyor.

Aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar bu yöntemi, başka kişileri dolandırarak elde ettikleri parayı gizlemek için kullanıyor.

Önce mağdurlardan elde ettikleri parayı farklı bir kişinin hesabına gönderiyorlar, ardından o kişiden parayı başka bir IBAN'a aktarmasını istiyorlar.

Böylece paranın izi kaybettiriliyor.