CANLI YAYIN
Geri

Migros Ülker Kek kampanyası çekiliş sonuçları isim listesi: Dyson, AirPods, Apple Watch...

Binlerce kişinin merakla beklediği Migros Ülker Kek Kampanyası çekiliş sonuçları resmi olarak ilan edildi. 12 Mart - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında Migros mağazalarından Ülker Kek alışverişi yaparak kampanyaya katılan 272.732 kişi arasından kazanan şanslı isimler belli oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Migros Ülker Kek kampanyası çekiliş sonuçları isim listesi: Dyson, AirPods, Apple Watch...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) denetiminde gerçekleşen çekilişle Dyson V8, Apple Watch SE3, AirPods 4, Arçelik Çay Makinesi ve Stanley Termos kazananların tam listesi haberimizde.

DYSON V8 Advanced kazanan asil ve yedek talihliler:

DYSON V8 Advanced kazanan asil ve yedek talihliler (takvim.com.tr)

SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1MELİKE EROL1ÖZGÜR DEMİRCİ
2ZEKERİYE DÖNMEZ2İLKNUR KAYA
3ERCAN ASLAN3ERTAN EYÜP ÇİNÇİN
4SEMRA BAT4REŞİT ARSLAN
5CANAN AKBAY5FAHRETTİN GEZER
6SELMA ULUSOY6MUHAMMET KÖSE
7BETÜL TABAK7SÜNDÜZ FATMA KARATAŞ
8ÇAĞRI COŞKUN8ÖMER GÜNAYDIN
9AZİZE ÇETİN9FATMA GÖĞDEMİR
10RECEP ARSLAN10SEMİH ENES
11METİN YILMAZ11DELAL KÖKMEN
12ŞENER KOCAMAN12ONUR ABİŞ
13ELİF ENGİN13HACER İŞSEVEN
14METİN AKÇAY14EMİNE ÇİMEN
15MEHMET ÇETİN15GÜLSİN ÖZDEMİR


Apple Watch Se3 40 Mm kazanan asil ve yedek talihliler:


Apple Watch Se3 40 Mm kazanan asil ve yedek talihliler
SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1HACER ATALAY1ZUHAL ASLAN
2MÜZEYYEN TURGUTLU2EMİNE BALCI
3DUYGU KÖSELECİ3ŞEBNEM NUR KEKE
4NURETTİN ŞENOGLU4MEHMET ALİ TASAR
5ÖMER YILMAZ5CEM DERE
6NURDAN ERYILMAZ6RIDVAN AYDOĞDU
7MEHTAP IŞIK7ÖMER SAĞLAM
8YESİM KÖMÜRCÜOGLU8MUHAMMET EFE DUMAN
9ORÇUN MEHDER9ZEYNEP BOZAN
10SEÇİM BULUT10ÖMER ÇOLAK
11EMİNE GÜL11NECMETTİN BOZKURT
12ZABIT BEKTAŞ12HARUN HARUN
13ELIF SÜRBAHAN13RABİA YESIL
14SERAP ERGÜVEN14YASEMİN KAYAOĞLU
15SERKAN ORUÇ15ABDULLAH YALVAÇ
16GÜL SİMGE ERPOLAT16RAFİYE NUZUMLALI
17HAKAN HÜSNÜ SEÇİLMİŞ17CENGIZ ÇOBAN
18UĞUR TAS18EREN ÇAĞRI PINARCI
19SİBEL UYAR19KENAN TEMİRLENK
20EBRU ALYURT20ALPAY KAYA

Apple Airpods 4 kazanan asil ve yedek talihliler:

Apple Airpods 4 kazanan asil ve yedek talihliler
SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1ELÇİN TARHAN ÖZKAN1HACER BİLGİÇ
2KÜBRA ŞERBETÇİ2ERCAN KURT
3SAMET SONGUR3BETÜL BALYEMEZ
4RECEP KAZAK4ERDEM ÖNCE
5AHMET DEMİR5İSMAİL YILDIRIM
6ABDURRAHMAN ŞENLİ6İHSAN BİNİCİ
7SALİH YALÇIN7BAHAR ÇAKIR
8HATİCE DÜLGARGİL8SENA TORBALI
9AHMET SUCULAR9SIDIKA BOZKURT
10ARDA ÜNLÜ10ARZU BOZDOĞAN
11ERSİN POLAT11MERVE DİŞLİ
12YÜCEL ÇEZİK12ÖZLEM CANSEVER
13ELİF SÖZEN13NEVAL KOZANLIOĞLU
14MUSTAFA CEVİZ14YAŞAR YOLU
15UĞUR BOYRAZ15UMUT UYSAL - SİNOP
16MEHMET EMİN ÇETİNKAYA - SAKARYA16SİBEL GÜLLÜ
17NALAN SEVEN17SÜLEYMAN KIRIKOĞLU
18GÜLİSTAN OSMANOĞLU18SILA ŞAHİN
19ELVAN TUĞRA KAPLAN19SUAT KILIÇKESMEZ
20HÜSEYİN AKDENİZ20SİBEL KALKAN

Arçelik CM_6342_IN Çay Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler:


Arçelik CM_6342_IN Çay Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler
SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1BEYAZIT AŞIK1SEBİHİTTİN KAVAK
2ASİYE DOĞRUYOL2EMİN ÇELİK
3AKGÜL DAL3DURMUŞ ALİ GÜNEL
4SUDENAZ AKBABA4BURÇAK SEVİM
5LÜTFİ GÜNDOĞDU5NURTEN CEYLAN
6PINAR DEVECİ6HANİFİ SARIKAYA
7GAMZE HALİLOĞLU7AZİME BAKIR
8ALAATTİN GÜLMEZ8NAİME AMBAROĞLU
9SEÇİL CAN AYDIN9EBRU ARTAN - ANKARA
10İLAYDA UZUNHAN - İSTANBUL10HAFIZ HULUSİ ACAR
11ADEM KÜÇÜK11SEVDA CÖMERT
12BÜLENT AKDENİZ12DOĞAN ŞAHİN
13FATMA NUR UZUN13ERDOĞAN KANLI
14YUSUF ELİAÇIK14FATMANUR SARI
15ZELİHA BOZAK15ERKAN ÖZKAN
16BURAK ŞİRİN - MUĞLA16MURAT ÖZDEMİR - BURSA
17CEYDA ÖZTÜRK17GÜLNİDA KURT
18UFUK ÜNÜVAR18YASEMİN ŞENAY
19ŞEYMA EKMEZ19ÖZNUR KÜÇÜKLER
20BİNNUR KARTAL20DİLEK BALİ
21KENAN ARMUTÇU21ONUR CAN SEMİZ
22BEYZA TAŞCILAR22YELİZ KILIÇ
23HALİL İBRAHİM KORKMAZ23SERKAN SÖKER
24SEVGİ YÜCEL24AZİMENUR ERDEN
25ALİ DEMİR25GÜLSÜM KESİMOĞLU
26MURAT EKER26AYSUN TOPRAKDEVREN
27TUBA DÜŞÜNDÜ27DOĞA ÇELTİK
28SERPİL SADIK28KANBER ELMAS
29MEHMET KUŞ29BETÜL GÜNGÖR
30GİZEM BÜTÜNER30MEHMET SERGEN YILDIRIM

Stanley-TheAeroLight-0.47LT kazanan asil talihliler:

Stanley-TheAeroLight-0.47LT kazanan asil talihliler
SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1SEVDA ALTUN39BEDRİYE KETBOĞA
2AYŞE EREN40HASRET UZUN
3SEDA YAMAN41DURAN DENİZ
4UFUK FIRAT YILDIRIM42SÜLEYMAN DEMİR
5MERT ARTUÇ43ARİF TAVŞANLI
6ŞERİF KAYA44TÜMAY BEGÜM ANGIN
7ÖZLEM AYDALGA45SÜLEYMAN ERGİN
8İLAYDA SATILMIŞ46PERİHAN ŞANLIOĞLU
9MUHAMMET ALAN47HURŞİT PORSUK
10EMEL ZORLU48SERHAN SÖĞÜT
11NURAY DAYI49KIYMET TUNA
12SEMİH AKAN50İBRAHİM ERKUT
13HÜSEYİN TÜRKER51MUSTAFA HAVAKARA
14KÜBRA ÖZ52ADİL DAĞ
15MUSTAFA BODAY53M. NURİ AKGÜL
16RABİA TOKTAŞ54SERKAN ÇINAR
17ELİF ATEŞLİ55PINAR YILMAZ
18ZEKİ BAHADER56ŞENAY KÖKTEN
19BURAK GEZİCİ57KORAY GÜLÜNAY
20BETÜL ŞEREMET58HATİCE KUŞATMER
21GÖKNUR GÖK59GÜLŞAH SEVİLİR
22EMRE CAN ÖZTÜRK60YUNUS GÜRGEN
23SERTAÇ AKMAN61YAŞAR BALKAN
24FERZENDE DAYAN62NİMET KAYA
25HÜLYA ÖZEL KELEŞ63DİDEM DENİZ
26RIDVAN SALMAZ64SONER KARACA
27AYŞEGÜL ARTUN65YILDIZ YILDIZ
28SERAP ERKEN66EMRAH RENGİAL - İZMİR
29SAMET KARTAL67ZUHAL AKIN
30ÖMER KARACA68KEREM KAAN AVCI
31NİLAY KARAMAN69YASEMİN YILDIRIM
32AZİZ GÜNDOĞDU70ÜMİTCAN ÖZDEMİR
33SERTAÇ KAYACAN71NURDAN AVŞAR
34YASİR İŞÇİ72NURETTİN ÇELEBİLER - ALANYA
35VELİ DİKMEN73ÖZGE ÖZDEMİR
36MERVE KARA74ŞÜHEDA KOÇ
37ÖZDEN FİDAN75EMRE ÖZCAN
38AYSUN KAYA

Stanley-TheAeroLight-0.47LT kazanan yedek talihliler:

Stanley-TheAeroLight-0.47LT kazanan yedek talihliler
SIRAASİL TALİHLİLERSIRAYEDEK TALİHLİLER
1MELİHA ASLAN16AYDIN SEÇKİN
2SELDA YAĞIZ ERTÜRK17HASAN HÜSEYİN AKYOL
3İBRAHİM YILMAZ18YASİN ÇUVALOĞLU
4İRFAN DEVECİ19MUHARREM ÖZTÜRK
5NİLÜFER TÜRK20ÜMİTCAN KADIOĞLU
6EYLÜL EŞİTKEN21HÜSEYİN DENİZ
7ÇİĞDEM KONUK22TUĞÇE KOCAMAN
8ERDEM BOZAR23İBRAHİM MACİT
9TUĞÇE KÜÇÜKÖZCAN24EROL DEMİROĞLU
10CEYDA ÇELİK25MERYEM AYDEMİR
11AYŞE YERSİZ - ELAZIĞ26ERDEM KARAGÖZ
12FATMA ÖZCAN27FAHRETTİN KARACA
13ŞEBNEM YALAZANLAR28ESMA ÖZTÜRK
14RECEP YANAR29VİJDAN ÖZGÜR
15FADİME SARGIN30DİDEM EBRU AKDOĞAN

KAZANANLAR İÇİN KRİTİK TARİHLER VE BAŞVURU SÜRECİ

Eğer isminiz asil veya yedek listede yer alıyorsa hediyenizi alabilmek için belirlenen yasal süreleri kaçırmamanız gerekiyor:

  • Asil Talihliler İçin Son Başvuru: 07.05.2026
  • Yedek Talihliler İçin Son Başvuru: 22.05.2026
  • Hediyelerin Son Teslim Tarihi: 05.06.2026

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kazananlara taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Ancak süreci hızlandırmak için talihlilerin; 0 (212) 275 18 07 numaralı faksa veya mucize@mucizetanitim.com mail adresine başvurmaları gerekmektedir. Gerekli evraklar, kargo yoluyla "Mucize Tanıtım" adresine ulaştırılmalıdır.

Adres: Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul

Önemli Not: ÖTV ve KDV dışındaki diğer vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

Savaş gemileri ziyarete açılıyor! 23 Nisan 2026 ziyaret saatleri ve liman listesi
SONRAKİ HABER

23 Nisan'da 23 savaş gemisi ziyarete açılacak!

 Müge Anlı'da dev yüzleşme: Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!
ÖNCEKİ HABER

Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler