Milli Piyango İdaresi (MPİ) denetiminde gerçekleşen çekilişle Dyson V8, Apple Watch SE3, AirPods 4, Arçelik Çay Makinesi ve Stanley Termos kazananların tam listesi haberimizde.
DYSON V8 Advanced kazanan asil ve yedek talihliler:
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|MELİKE EROL
|1
|ÖZGÜR DEMİRCİ
|2
|ZEKERİYE DÖNMEZ
|2
|İLKNUR KAYA
|3
|ERCAN ASLAN
|3
|ERTAN EYÜP ÇİNÇİN
|4
|SEMRA BAT
|4
|REŞİT ARSLAN
|5
|CANAN AKBAY
|5
|FAHRETTİN GEZER
|6
|SELMA ULUSOY
|6
|MUHAMMET KÖSE
|7
|BETÜL TABAK
|7
|SÜNDÜZ FATMA KARATAŞ
|8
|ÇAĞRI COŞKUN
|8
|ÖMER GÜNAYDIN
|9
|AZİZE ÇETİN
|9
|FATMA GÖĞDEMİR
|10
|RECEP ARSLAN
|10
|SEMİH ENES
|11
|METİN YILMAZ
|11
|DELAL KÖKMEN
|12
|ŞENER KOCAMAN
|12
|ONUR ABİŞ
|13
|ELİF ENGİN
|13
|HACER İŞSEVEN
|14
|METİN AKÇAY
|14
|EMİNE ÇİMEN
|15
|MEHMET ÇETİN
|15
|GÜLSİN ÖZDEMİR
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|HACER ATALAY
|1
|ZUHAL ASLAN
|2
|MÜZEYYEN TURGUTLU
|2
|EMİNE BALCI
|3
|DUYGU KÖSELECİ
|3
|ŞEBNEM NUR KEKE
|4
|NURETTİN ŞENOGLU
|4
|MEHMET ALİ TASAR
|5
|ÖMER YILMAZ
|5
|CEM DERE
|6
|NURDAN ERYILMAZ
|6
|RIDVAN AYDOĞDU
|7
|MEHTAP IŞIK
|7
|ÖMER SAĞLAM
|8
|YESİM KÖMÜRCÜOGLU
|8
|MUHAMMET EFE DUMAN
|9
|ORÇUN MEHDER
|9
|ZEYNEP BOZAN
|10
|SEÇİM BULUT
|10
|ÖMER ÇOLAK
|11
|EMİNE GÜL
|11
|NECMETTİN BOZKURT
|12
|ZABIT BEKTAŞ
|12
|HARUN HARUN
|13
|ELIF SÜRBAHAN
|13
|RABİA YESIL
|14
|SERAP ERGÜVEN
|14
|YASEMİN KAYAOĞLU
|15
|SERKAN ORUÇ
|15
|ABDULLAH YALVAÇ
|16
|GÜL SİMGE ERPOLAT
|16
|RAFİYE NUZUMLALI
|17
|HAKAN HÜSNÜ SEÇİLMİŞ
|17
|CENGIZ ÇOBAN
|18
|UĞUR TAS
|18
|EREN ÇAĞRI PINARCI
|19
|SİBEL UYAR
|19
|KENAN TEMİRLENK
|20
|EBRU ALYURT
|20
|ALPAY KAYA
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|ELÇİN TARHAN ÖZKAN
|1
|HACER BİLGİÇ
|2
|KÜBRA ŞERBETÇİ
|2
|ERCAN KURT
|3
|SAMET SONGUR
|3
|BETÜL BALYEMEZ
|4
|RECEP KAZAK
|4
|ERDEM ÖNCE
|5
|AHMET DEMİR
|5
|İSMAİL YILDIRIM
|6
|ABDURRAHMAN ŞENLİ
|6
|İHSAN BİNİCİ
|7
|SALİH YALÇIN
|7
|BAHAR ÇAKIR
|8
|HATİCE DÜLGARGİL
|8
|SENA TORBALI
|9
|AHMET SUCULAR
|9
|SIDIKA BOZKURT
|10
|ARDA ÜNLÜ
|10
|ARZU BOZDOĞAN
|11
|ERSİN POLAT
|11
|MERVE DİŞLİ
|12
|YÜCEL ÇEZİK
|12
|ÖZLEM CANSEVER
|13
|ELİF SÖZEN
|13
|NEVAL KOZANLIOĞLU
|14
|MUSTAFA CEVİZ
|14
|YAŞAR YOLU
|15
|UĞUR BOYRAZ
|15
|UMUT UYSAL - SİNOP
|16
|MEHMET EMİN ÇETİNKAYA - SAKARYA
|16
|SİBEL GÜLLÜ
|17
|NALAN SEVEN
|17
|SÜLEYMAN KIRIKOĞLU
|18
|GÜLİSTAN OSMANOĞLU
|18
|SILA ŞAHİN
|19
|ELVAN TUĞRA KAPLAN
|19
|SUAT KILIÇKESMEZ
|20
|HÜSEYİN AKDENİZ
|20
|SİBEL KALKAN
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|BEYAZIT AŞIK
|1
|SEBİHİTTİN KAVAK
|2
|ASİYE DOĞRUYOL
|2
|EMİN ÇELİK
|3
|AKGÜL DAL
|3
|DURMUŞ ALİ GÜNEL
|4
|SUDENAZ AKBABA
|4
|BURÇAK SEVİM
|5
|LÜTFİ GÜNDOĞDU
|5
|NURTEN CEYLAN
|6
|PINAR DEVECİ
|6
|HANİFİ SARIKAYA
|7
|GAMZE HALİLOĞLU
|7
|AZİME BAKIR
|8
|ALAATTİN GÜLMEZ
|8
|NAİME AMBAROĞLU
|9
|SEÇİL CAN AYDIN
|9
|EBRU ARTAN - ANKARA
|10
|İLAYDA UZUNHAN - İSTANBUL
|10
|HAFIZ HULUSİ ACAR
|11
|ADEM KÜÇÜK
|11
|SEVDA CÖMERT
|12
|BÜLENT AKDENİZ
|12
|DOĞAN ŞAHİN
|13
|FATMA NUR UZUN
|13
|ERDOĞAN KANLI
|14
|YUSUF ELİAÇIK
|14
|FATMANUR SARI
|15
|ZELİHA BOZAK
|15
|ERKAN ÖZKAN
|16
|BURAK ŞİRİN - MUĞLA
|16
|MURAT ÖZDEMİR - BURSA
|17
|CEYDA ÖZTÜRK
|17
|GÜLNİDA KURT
|18
|UFUK ÜNÜVAR
|18
|YASEMİN ŞENAY
|19
|ŞEYMA EKMEZ
|19
|ÖZNUR KÜÇÜKLER
|20
|BİNNUR KARTAL
|20
|DİLEK BALİ
|21
|KENAN ARMUTÇU
|21
|ONUR CAN SEMİZ
|22
|BEYZA TAŞCILAR
|22
|YELİZ KILIÇ
|23
|HALİL İBRAHİM KORKMAZ
|23
|SERKAN SÖKER
|24
|SEVGİ YÜCEL
|24
|AZİMENUR ERDEN
|25
|ALİ DEMİR
|25
|GÜLSÜM KESİMOĞLU
|26
|MURAT EKER
|26
|AYSUN TOPRAKDEVREN
|27
|TUBA DÜŞÜNDÜ
|27
|DOĞA ÇELTİK
|28
|SERPİL SADIK
|28
|KANBER ELMAS
|29
|MEHMET KUŞ
|29
|BETÜL GÜNGÖR
|30
|GİZEM BÜTÜNER
|30
|MEHMET SERGEN YILDIRIM
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|SEVDA ALTUN
|39
|BEDRİYE KETBOĞA
|2
|AYŞE EREN
|40
|HASRET UZUN
|3
|SEDA YAMAN
|41
|DURAN DENİZ
|4
|UFUK FIRAT YILDIRIM
|42
|SÜLEYMAN DEMİR
|5
|MERT ARTUÇ
|43
|ARİF TAVŞANLI
|6
|ŞERİF KAYA
|44
|TÜMAY BEGÜM ANGIN
|7
|ÖZLEM AYDALGA
|45
|SÜLEYMAN ERGİN
|8
|İLAYDA SATILMIŞ
|46
|PERİHAN ŞANLIOĞLU
|9
|MUHAMMET ALAN
|47
|HURŞİT PORSUK
|10
|EMEL ZORLU
|48
|SERHAN SÖĞÜT
|11
|NURAY DAYI
|49
|KIYMET TUNA
|12
|SEMİH AKAN
|50
|İBRAHİM ERKUT
|13
|HÜSEYİN TÜRKER
|51
|MUSTAFA HAVAKARA
|14
|KÜBRA ÖZ
|52
|ADİL DAĞ
|15
|MUSTAFA BODAY
|53
|M. NURİ AKGÜL
|16
|RABİA TOKTAŞ
|54
|SERKAN ÇINAR
|17
|ELİF ATEŞLİ
|55
|PINAR YILMAZ
|18
|ZEKİ BAHADER
|56
|ŞENAY KÖKTEN
|19
|BURAK GEZİCİ
|57
|KORAY GÜLÜNAY
|20
|BETÜL ŞEREMET
|58
|HATİCE KUŞATMER
|21
|GÖKNUR GÖK
|59
|GÜLŞAH SEVİLİR
|22
|EMRE CAN ÖZTÜRK
|60
|YUNUS GÜRGEN
|23
|SERTAÇ AKMAN
|61
|YAŞAR BALKAN
|24
|FERZENDE DAYAN
|62
|NİMET KAYA
|25
|HÜLYA ÖZEL KELEŞ
|63
|DİDEM DENİZ
|26
|RIDVAN SALMAZ
|64
|SONER KARACA
|27
|AYŞEGÜL ARTUN
|65
|YILDIZ YILDIZ
|28
|SERAP ERKEN
|66
|EMRAH RENGİAL - İZMİR
|29
|SAMET KARTAL
|67
|ZUHAL AKIN
|30
|ÖMER KARACA
|68
|KEREM KAAN AVCI
|31
|NİLAY KARAMAN
|69
|YASEMİN YILDIRIM
|32
|AZİZ GÜNDOĞDU
|70
|ÜMİTCAN ÖZDEMİR
|33
|SERTAÇ KAYACAN
|71
|NURDAN AVŞAR
|34
|YASİR İŞÇİ
|72
|NURETTİN ÇELEBİLER - ALANYA
|35
|VELİ DİKMEN
|73
|ÖZGE ÖZDEMİR
|36
|MERVE KARA
|74
|ŞÜHEDA KOÇ
|37
|ÖZDEN FİDAN
|75
|EMRE ÖZCAN
|38
|AYSUN KAYA
|SIRA
|ASİL TALİHLİLER
|SIRA
|YEDEK TALİHLİLER
|1
|MELİHA ASLAN
|16
|AYDIN SEÇKİN
|2
|SELDA YAĞIZ ERTÜRK
|17
|HASAN HÜSEYİN AKYOL
|3
|İBRAHİM YILMAZ
|18
|YASİN ÇUVALOĞLU
|4
|İRFAN DEVECİ
|19
|MUHARREM ÖZTÜRK
|5
|NİLÜFER TÜRK
|20
|ÜMİTCAN KADIOĞLU
|6
|EYLÜL EŞİTKEN
|21
|HÜSEYİN DENİZ
|7
|ÇİĞDEM KONUK
|22
|TUĞÇE KOCAMAN
|8
|ERDEM BOZAR
|23
|İBRAHİM MACİT
|9
|TUĞÇE KÜÇÜKÖZCAN
|24
|EROL DEMİROĞLU
|10
|CEYDA ÇELİK
|25
|MERYEM AYDEMİR
|11
|AYŞE YERSİZ - ELAZIĞ
|26
|ERDEM KARAGÖZ
|12
|FATMA ÖZCAN
|27
|FAHRETTİN KARACA
|13
|ŞEBNEM YALAZANLAR
|28
|ESMA ÖZTÜRK
|14
|RECEP YANAR
|29
|VİJDAN ÖZGÜR
|15
|FADİME SARGIN
|30
|DİDEM EBRU AKDOĞAN
KAZANANLAR İÇİN KRİTİK TARİHLER VE BAŞVURU SÜRECİ
Eğer isminiz asil veya yedek listede yer alıyorsa hediyenizi alabilmek için belirlenen yasal süreleri kaçırmamanız gerekiyor:
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kazananlara taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Ancak süreci hızlandırmak için talihlilerin; 0 (212) 275 18 07 numaralı faksa veya mucize@mucizetanitim.com mail adresine başvurmaları gerekmektedir. Gerekli evraklar, kargo yoluyla "Mucize Tanıtım" adresine ulaştırılmalıdır.
Adres: Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul
Önemli Not: ÖTV ve KDV dışındaki diğer vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
23 Nisan'da 23 savaş gemisi ziyarete açılacak!
Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!