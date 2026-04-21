Savaş gemileri ziyarete açılıyor! 23 Nisan 2026 ziyaret saatleri ve liman listesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı bir etkinlik düzenliyor. 23 savaş gemisi, 23 farklı limanda gün boyu ziyarete açılacak.

  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 Nisan'da Türkiye genelinde 23 limanda savaş gemilerini saat 10.00-17.00 arası ziyarete açacak.
  • Ziyaret edilebilecek limanlar arasında Sürmene, Sinop, Trabzon, İstanbul Dolmabahçe, İzmit, Çanakkale, İzmir, Bodrum, Antalya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa bulunuyor.
  • Etkinlik kapsamında vatandaşlar savaş gemilerini gezebilecek ve görevli personelden bilgi alabilecek.
  • Milli Savunma Bakanlığı, programın hem bayram coşkusunu yaymayı hem de Deniz Kuvvetleri envanterini tanıtmayı hedeflediğini açıkladı.
  • Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan sahil hattında eş zamanlı gerçekleştirilecek organizasyonla denizcilik kültürüne katkı sağlanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 Nisan için planlanan özel programla vatandaşları donanmayla buluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde konuşlanacak savaş gemileri belirlenen limanlarda ziyaret edilebilecek.

Etkinlik kapsamında hem bayram coşkusunun ülke genelinde yayılması hem de vatandaşların Deniz Kuvvetleri envanterini yakından tanıması hedefleniyor.

23 Nisan kapsamında savaş gemileri Türkiye genelinde ziyaretçilere açılıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na aittir)

23 LİMANDA EŞ ZAMANLI ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler gün boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında demirleyecek.

Ziyaret programına dahil edilen limanlar şöyle:

  • Sürmene
  • Sinop
  • Trabzon
  • Karadeniz Ereğlisi
  • İğneada
  • Dolmabahçe
  • İzmit
  • Tekirdağ
  • Erdek
  • Çanakkale
  • Gökçeada
  • Foça
  • İzmir
  • Bodrum
  • Marmaris
  • Aksaz
  • Fethiye
  • Antalya
  • Alanya
  • Mersin
  • İskenderun
  • Girne
  • Gazimağusa

Bu geniş kapsamlı organizasyonla, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan sahil hattında vatandaşlara eş zamanlı bir ziyaret imkanı sunulacak.

ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

Açıklamada yer alan bilgilere göre savaş gemileri, 23 Nisan günü saat 10.00 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak. Belirlenen saat aralığında limanlara gelen vatandaşlar gemileri gezebilecek ve görevli personelden bilgi alabilecek.

BAYRAM KUTLAMASINA FARKLI BİR DENEYİM

Planlanan etkinlik, özellikle çocuklar için bayramı farklı bir ortamda yaşama fırsatı sunuyor. Deniz Kuvvetleri'nin aktif unsurlarını yakından görme imkânı bulan ziyaretçiler, hem teknik hem de operasyonel detaylar hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.

Bu kapsamda düzenlenen ziyaretlerin denizcilik kültürüne katkı sağlaması ve kamuoyunda farkındalık oluşturması bekleniyor.

