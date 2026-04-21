Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 Nisan için planlanan özel programla vatandaşları donanmayla buluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde konuşlanacak savaş gemileri belirlenen limanlarda ziyaret edilebilecek.
Etkinlik kapsamında hem bayram coşkusunun ülke genelinde yayılması hem de vatandaşların Deniz Kuvvetleri envanterini yakından tanıması hedefleniyor.
23 LİMANDA EŞ ZAMANLI ZİYARET
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler gün boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında demirleyecek.
Ziyaret programına dahil edilen limanlar şöyle:
Bu geniş kapsamlı organizasyonla, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan sahil hattında vatandaşlara eş zamanlı bir ziyaret imkanı sunulacak.
ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU
Açıklamada yer alan bilgilere göre savaş gemileri, 23 Nisan günü saat 10.00 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak. Belirlenen saat aralığında limanlara gelen vatandaşlar gemileri gezebilecek ve görevli personelden bilgi alabilecek.
BAYRAM KUTLAMASINA FARKLI BİR DENEYİM
Planlanan etkinlik, özellikle çocuklar için bayramı farklı bir ortamda yaşama fırsatı sunuyor. Deniz Kuvvetleri'nin aktif unsurlarını yakından görme imkânı bulan ziyaretçiler, hem teknik hem de operasyonel detaylar hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.
Bu kapsamda düzenlenen ziyaretlerin denizcilik kültürüne katkı sağlaması ve kamuoyunda farkındalık oluşturması bekleniyor.