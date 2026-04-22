Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, özellikle mobil hatlarda yaşanan yoğun geçişler, numara taşınabilirliği hizmetinin aktif biçimde kullanıldığını gösteriyor. Türkiye genelinde mobil abone sayısı 99,6 milyona yaklaşırken, yalnızca 2025 yılı içinde 17,8 milyondan fazla numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.
MOBİL HATLARDA TAŞIMA REKOR SEVİYEDE
Cep telefonu operatörleri arasındaki rekabetin etkisiyle mobil hatlarda numara taşıma sayısı 207 milyon 834 bin 45 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı ise 99 milyon 691 bin 361'e ulaştı.
2025 yılı özelinde incelendiğinde, yıl boyunca toplam 17 milyon 833 bin 627 mobil numara taşıma işlemi gerçekleşti. Bu işlemler çeyrekler bazında şöyle dağıldı:
TOPLAM TAŞIMA SAYISI 210 MİLYONU AŞTI
Numara taşınabilirliği hizmetinin başladığı tarihten 2025 yılının sonuna kadar geçen sürede toplam taşınan numara sayısı 210,7 milyona ulaştı. Bu rakam, 86 milyon civarındaki Türkiye nüfusunun yaklaşık 2,4 katına denk geliyor.
SABİT HATLARDA İLGİ SINIRLI KALDI
Sabit telefon hatlarında numara taşınabilirliği uygulaması ise mobil hatlara kıyasla beklenen ilgiyi görmedi. 10 Eylül 2009'da başlayan uygulama kapsamında, bugüne kadar yalnızca 2 milyon 874 bin 970 numara taşındı.
FATURALI HAT KULLANIMI ARTIYOR
Mobil abonelik türleri incelendiğinde, 2025'in son çeyreğinde kullanıcıların yüzde 82,6'sının faturalı hat tercih ettiği görülüyor. Ön ödemeli hat kullananların oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde kaldı.
Ayrıca operatörlerin abone dağılımında bireysel kullanıcılar yaklaşık yüzde 79'luk paya sahipken, kurumsal abonelerin oranı yüzde 21 olarak hesaplandı.
