Sabit telefon hatlarında bugüne kadar sadece 2 milyon 874 bin 970 numara taşıma işlemi yapıldı.

Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı 99 milyon 691 bin 361'e yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, özellikle mobil hatlarda yaşanan yoğun geçişler, numara taşınabilirliği hizmetinin aktif biçimde kullanıldığını gösteriyor. Türkiye genelinde mobil abone sayısı 99,6 milyona yaklaşırken, yalnızca 2025 yılı içinde 17,8 milyondan fazla numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.

MOBİL HATLARDA TAŞIMA REKOR SEVİYEDE

Cep telefonu operatörleri arasındaki rekabetin etkisiyle mobil hatlarda numara taşıma sayısı 207 milyon 834 bin 45 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı ise 99 milyon 691 bin 361'e ulaştı.

2025 yılı özelinde incelendiğinde, yıl boyunca toplam 17 milyon 833 bin 627 mobil numara taşıma işlemi gerçekleşti. Bu işlemler çeyrekler bazında şöyle dağıldı:

İlk çeyrek: 3 milyon 30 bin 737

İkinci çeyrek: 4 milyon 958 bin 583

Üçüncü çeyrek: 4 milyon 896 bin 14

Dördüncü çeyrek: 4 milyon 948 bin 293

TOPLAM TAŞIMA SAYISI 210 MİLYONU AŞTI

Numara taşınabilirliği hizmetinin başladığı tarihten 2025 yılının sonuna kadar geçen sürede toplam taşınan numara sayısı 210,7 milyona ulaştı. Bu rakam, 86 milyon civarındaki Türkiye nüfusunun yaklaşık 2,4 katına denk geliyor.

SABİT HATLARDA İLGİ SINIRLI KALDI

Sabit telefon hatlarında numara taşınabilirliği uygulaması ise mobil hatlara kıyasla beklenen ilgiyi görmedi. 10 Eylül 2009'da başlayan uygulama kapsamında, bugüne kadar yalnızca 2 milyon 874 bin 970 numara taşındı.

FATURALI HAT KULLANIMI ARTIYOR

Mobil abonelik türleri incelendiğinde, 2025'in son çeyreğinde kullanıcıların yüzde 82,6'sının faturalı hat tercih ettiği görülüyor. Ön ödemeli hat kullananların oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde kaldı.

Ayrıca operatörlerin abone dağılımında bireysel kullanıcılar yaklaşık yüzde 79'luk paya sahipken, kurumsal abonelerin oranı yüzde 21 olarak hesaplandı.

(AA, Takvim foto arşiv)