Afşar köyünün asırlara meydan okuyan yapılarından biri olan tarihi cami Anadolu'nun çok katmanlı geçmişini yansıtan yaşayan bir miras niteliği taşıyor. 13. yüzyıldan bugüne ulaşan yapı çivisiz ahşap mimarisi, özgün detayları ve farklı medeniyetlerden izler barındıran yapısıyla dikkat çekiyor.
13. yüzyılın başında inşa edildi
Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) süslemeler yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.
12 ahşap sütunla iç mekan birbirinden ayrılıyor
Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor. Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.
Yapının inşasında çivi kullanılmadı
AA'da yer alan habere göre Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu kaydetti. Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguluyor.
YAĞIŞLI HAVALARDA CAMİYİ ÇAM KOKUSU SARIYOR
Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı. Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.