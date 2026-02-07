CANLI YAYIN
Geri

Çivisiz mimari 8 asırlık hafıza: Yağmur yağınca çam kokusu saçıyor

Anadolu’nun derin tarihini yansıtan yapılardan biri olan Afşar Cami 13. yüzyıldan bugüne ulaşan nadir eserler arasında yer alıyor. Ahşabın ustalıkla işlendiği bu eşsiz yapı geçmişin izlerini günümüze taşımayı sürdürüyor. Caminin yapımında kullanılan çam ağaçlarının kokusu özellikle yağışlı havalarda daha yoğun hissediliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Isparta'nın Afşar köyünde bulunan tarihi cami 13. yüzyılın başında çivisiz ahşap mimari tekniğiyle inşa edildi.
  • Caminin iç mekanı taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor ve yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini koruyor.
  • Yapının giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanıldı.
  • Caminin tek şerefeli silindirik minaresinde şerefe altında mukarnas süslemeler bulunuyor.
  • Yapımında kokulu çam ağacı kullanılan camide yağışlı havalarda çam kokusu yoğun şekilde hissediliyor.

Afşar köyünün asırlara meydan okuyan yapılarından biri olan tarihi cami Anadolu'nun çok katmanlı geçmişini yansıtan yaşayan bir miras niteliği taşıyor. 13. yüzyıldan bugüne ulaşan yapı çivisiz ahşap mimarisi, özgün detayları ve farklı medeniyetlerden izler barındıran yapısıyla dikkat çekiyor.

Isparta'nın Afşar köyünde bulunan tarihi cami 13. yüzyılın başında çivisiz ahşap mimari tekniğiyle inşa edildi.Fotoğraf:AA

13. yüzyılın başında inşa edildi

Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) süslemeler yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.

Caminin iç mekanı taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor ve yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini koruyor.

12 ahşap sütunla iç mekan birbirinden ayrılıyor

Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor. Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen camileri

Yapının giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanıldı.

Yapının inşasında çivi kullanılmadı

AA'da yer alan habere göre Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu kaydetti. Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Fotoğraf T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.

YAĞIŞLI HAVALARDA CAMİYİ ÇAM KOKUSU SARIYOR

Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı. Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

Akdeniz ve Ege kıyılarında rekor av: Balon balığı yakalayana 35 TL destek
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler