Türkiye genelinde çocuklarda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski yüzde 36,8 seviyesinde bulunuyor ve genel nüfusun üzerinde seyrediyor.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilkokul tamamlama oranı yüzde 98,6, ortaokul yüzde 96,6, ortaöğretim ise yüzde 81,3 olarak gerçekleşti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,3 ile Şanlıurfa, en düşük il ise belirtilmedi.

Türkiye'de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 seviyesinde bulunurken, Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre bu oranın 2030'da yüzde 22,1'e, 2100'de ise yüzde 14,5'e gerilemesi bekleniyor.

Türkiye'de çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluştururken, bu dengeli dağılım demografik yapının genel eğilimini yansıtıyor.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde yer aldı. AB içinde çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler İrlanda, Fransa ve İsveç olurken en düşük oranlar Malta, İtalya ve Portekiz'de görüldü.

Ancak doğurganlık oranlarında beklenmedik bir artış yaşanması durumunda bu oranların daha yüksek seviyelerde kalabileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre, Türkiye'de çocuk nüfus oranının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre bu oran:

EN GENÇ NÜFUSA SAHİP İL: ŞANLIURFA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,3 ile Şanlıurfa oldu.

Bu ili:

Yüzde 39,2 ile Şırnak

Yüzde 36,7 ile Mardin takip etti

Bu sonuçlar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genç nüfus yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

2025'İN EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ

2025 yılında doğan bebeklere verilen isimler de belli oldu.

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Onu Göktuğ ve Metehan izledi.

Kız bebeklerde ise Alya ilk sırada yer aldı. Defne ve Gökçe en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Verilere göre, yıl boyunca doğan erkek bebeklerin 7 bin 527'sine Alparslan, kız bebeklerin ise 8 bin 751'ine Alya ismi verildi.