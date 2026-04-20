TÜİK Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı

Türkiye’nin 2025 yılına ait nüfus verileri, çocuk nüfusuna ilişkin dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, bunun 21 milyon 375 bin 930’unu çocuklar oluşturdu.

  • Türkiye'de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 seviyesinde bulunurken, Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre bu oranın 2030'da yüzde 22,1'e, 2100'de ise yüzde 14,5'e gerilemesi bekleniyor.
  • 2025 yılında doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim 7 bin 527 bebekle Alparslan, kız bebeklerde ise 8 bin 751 bebekle Alya oldu.
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,3 ile Şanlıurfa, en düşük il ise belirtilmedi.
  • 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilkokul tamamlama oranı yüzde 98,6, ortaokul yüzde 96,6, ortaöğretim ise yüzde 81,3 olarak gerçekleşti.
  • Türkiye genelinde çocuklarda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski yüzde 36,8 seviyesinde bulunuyor ve genel nüfusun üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluştururken, bu dengeli dağılım demografik yapının genel eğilimini yansıtıyor. Öte yandan 2025 yılına ilişkin bebek isim istatistikleri de ailelerin tercihlerini ortaya koydu. Yeni doğan bebeklerde erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Alya en çok tercih edilen isimler olurken, listede hem geleneksel hem de modern isimlerin öne çıkması dikkat çekti.

ÇOCUK NÜFUS ORANI GELECEKTE AZALACAK

Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre, Türkiye'de çocuk nüfus oranının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre bu oran:

  • 2030'da yüzde 22,1
  • 2040'ta yüzde 17,9
  • 2060'ta yüzde 16,9
  • 2080'de yüzde 15,2
  • 2100'de ise yüzde 14,5 seviyesine gerileyecek.

Ancak doğurganlık oranlarında beklenmedik bir artış yaşanması durumunda bu oranların daha yüksek seviyelerde kalabileceği öngörülüyor.

AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMA

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde yer aldı. AB içinde çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler İrlanda, Fransa ve İsveç olurken en düşük oranlar Malta, İtalya ve Portekiz'de görüldü.

EN GENÇ NÜFUSA SAHİP İL: ŞANLIURFA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,3 ile Şanlıurfa oldu.

Bu ili:

  • Yüzde 39,2 ile Şırnak
  • Yüzde 36,7 ile Mardin takip etti

Bu sonuçlar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genç nüfus yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

2025'İN EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ

2025 yılında doğan bebeklere verilen isimler de belli oldu.

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Onu Göktuğ ve Metehan izledi.

Kız bebeklerde ise Alya ilk sırada yer aldı. Defne ve Gökçe en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Verilere göre, yıl boyunca doğan erkek bebeklerin 7 bin 527'sine Alparslan, kız bebeklerin ise 8 bin 751'ine Alya ismi verildi.

0-17 yaş grubunda en yaygın isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, Mustafa ve Ömer; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin öne çıktı.

ÇOCUKLARDA EN YAYGIN İSİMLER

0-17 yaş grubuna bakıldığında ise en yaygın isimler farklılık gösterdi:

  • Erkeklerde: Yusuf, Mustafa, Ömer
  • Kızlarda: Zeynep, Elif, Ecrin

EĞİTİMDEN SAĞLIĞA ÇOCUKLARIN DURUMU: VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Eğitimde yüksek tamamlama oranları

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı'na göre 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilkokul tamamlama oranı yüzde 98,6'ya ulaştı. Ortaokulda bu oran yüzde 96,6 olurken, ortaöğretimde yüzde 81,3 seviyesinde gerçekleşti. Lise düzeyindeki tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde ise kız çocuklarının yüzde 83,5 ile erkek çocukların (yüzde 79,2) önünde olduğu görüldü.

Çocuk yaşta evliliklerde düşüş

Evlenme İstatistikleri, çocuk yaşta evliliklerin yıllar içinde önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evliliklerinin toplam içindeki payı 2002'de yüzde 7,3 iken, 2025'te yüzde 1,5'e geriledi. Aynı yaş grubundaki erkek çocuklarda ise bu oran yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e düştü.

Çocuklarda yoksulluk riski yüksek

2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde nüfusun yüzde 27,9'u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Çocuklarda ise bu oran yüzde 36,8'e yükseliyor. Cinsiyet bazında bakıldığında risk oranı erkek çocuklarda yüzde 36,0 kız çocuklarda ise yüzde 37,8 olarak hesaplandı.

Anne veya baba kaybı yaşayan çocuklar

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, aile kaybı yaşayan çocukların sayısını da ortaya koydu. Buna göre 2025 yılında yalnızca babasını kaybeden çocuk sayısı 251 bin 929 olurken, sadece annesini kaybeden çocuk sayısı 79 bin 214 olarak kaydedildi. Hem annesi hem de babası vefat etmiş çocuk sayısı ise 4 bin 907 oldu.

Boşanmalarda velayet çoğunlukla anneye veriliyor

Boşanma İstatistikleri'ne göre 2025 yılında 193 bin 793 çift boşandı. Kesinleşen davalar sonucunda 191 bin 371 çocuğun velayeti belirlendi. Bu çocukların yüzde 74,6'sının velayeti anneye verilirken, yüzde 25,4'ü babaya bırakıldı.

Çocuk ölümlerinde başlıca nedenler

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2024 yılında 1-17 yaş grubundaki çocuk ölümlerinde en yaygın nedenin dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler olduğunu gösterdi. Bu sebeple hayatını kaybeden çocuk sayısı bin 538 olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 765, tümörler nedeniyle 666 ve dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 413 çocuk yaşamını yitirdi.

Bebek ölüm hızında düşüş sürüyor

Türkiye'de bebek ölüm hızında yıllar içinde önemli bir iyileşme gözlendi. 2009 yılında binde 13,9 olan bebek ölüm hızı, 2024'te binde 9,0'a geriledi. Beş yaş altı ölüm hızı da aynı dönemde binde 17,7'den binde 11,1'e düştü. Bu veriler, çocuk sağlığı alanında kaydedilen ilerlemeyi ortaya koydu.

