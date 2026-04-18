Aydın'ın Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde yer alan Nazilli Fen Lisesi yurdunda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Okulun yurdunun bölümünden yükselen dumanlar, kısa sürede yerini dev alevlere bıraktı. Çatı katında başlayan yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Nazilli Fen Lisesi'nin yurdu alevlere teslim!
Yangın, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
46 ÖĞRENCİ GÜVENLİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması gerçekleştirildi.
EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME SÜRÜYOR
Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.