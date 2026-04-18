Nazilli Fen Lisesi Yurdunda yangın: 46 öğrenci tahliye edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunun çatı katında akşam saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yurtta konaklayan 46 öğrenci ekiplerce güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi yurdunun çatı katında gece saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
  • Yurtta kalan 46 öğrenci tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.
  • İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale edildi.
  • Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
  • Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde yer alan Nazilli Fen Lisesi yurdunda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Okulun yurdunun bölümünden yükselen dumanlar, kısa sürede yerini dev alevlere bıraktı. Çatı katında başlayan yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Nazilli Fen Lisesi'nin yurdu alevlere teslim!

Yangın, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın çıktı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

46 ÖĞRENCİ GÜVENLİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması gerçekleştirildi.

EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME SÜRÜYOR

Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

