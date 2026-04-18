Emine Alagonya için şok karar...İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen kararı hem usul hem de esas yönünden hukuka uygun buldu. Daire, dosyada yer alan delillerin usule uygun şekilde toplandığını ve değerlendirme sürecinde herhangi bir hukuki hata bulunmadığını belirterek yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti.Kıraç ve Alangoya arasındaki evlilik hukuken sona ermiş oldu. Böylece ilk derece mahkemesinin verdiği iptal kararı, üst mahkeme tarafından da onanarak yürürlüğe girdi.İpek Kıraç, evliliğe ilişkin olarak babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını ileri sürerek evliliğin iptalini talep etmişti.Kararla birlikte, süreç hukuki olarak noktalanmış oldu.