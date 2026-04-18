Ayser Çalık Ortaokulu, Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitime kapatıldı ve öğrenciler Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na nakledildi.

Kahramanmaraş , hafta içi yaşanan ve tüm şehri yasa boğan silahlı saldırının izlerini silmeye çalışıyor. İsa Aras Mersinli'nin okulda düzenlediği saldırı sonrası verilen 2 günlük ara pazartesi günü sona eriyor.

Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.