Kahramanmaraş, hafta içi yaşanan ve tüm şehri yasa boğan silahlı saldırının izlerini silmeye çalışıyor. İsa Aras Mersinli'nin okulda düzenlediği saldırı sonrası verilen 2 günlük ara pazartesi günü sona eriyor.
Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.
EĞİTİMDE YENİ DÖNEM VE HAZIRLIKLAR
Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında hafta sonu boyunca yoğun bir mesai harcandı. Okulun fiziksel olarak hazır hale getirilmesinin ardından, Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası yeni binanın girişine yerleştirildi. Bu hamleyle birlikte, saldırıdan etkilenen çocukların farklı bir ortamda eğitime dönerek travmayı atlatmaları hedefleniyor.
İKİLİ EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK
Yeni binada ders başı yapacak öğrenciler için çalışma sistemi de netleşti. Mevcut kapasiteyi verimli kullanmak adına ikili eğitim modeline geçildi. Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, öğle grubunda yer alacak şekilde sınıflarına yerleştirildi.