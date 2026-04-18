CANLI YAYIN
Geri

Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor

Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından geçici süreliğine kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, alınan kararla Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasına taşındı. Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim öncesi okulun tabelası yeni binaya asılarak hazırlıklar tamamlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okuldaki silahlı saldırısı sonrası verilen 2 günlük eğitime ara pazartesi günü sona eriyor.
  • Ayser Çalık Ortaokulu, Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitime kapatıldı ve öğrenciler Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na nakledildi.
  • Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasına hafta sonu Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası yerleştirildi.
  • Yeni binada ikili eğitim modeli uygulanacak ve Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğle grubunda eğitim görecek.
  • Öğretmen ve öğrencilerin pazartesi sabahı yeni binada ders başı yapması bekleniyor.

Kahramanmaraş, hafta içi yaşanan ve tüm şehri yasa boğan silahlı saldırının izlerini silmeye çalışıyor. İsa Aras Mersinli'nin okulda düzenlediği saldırı sonrası verilen 2 günlük ara pazartesi günü sona eriyor.

Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.

Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor-3

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM VE HAZIRLIKLAR

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında hafta sonu boyunca yoğun bir mesai harcandı. Okulun fiziksel olarak hazır hale getirilmesinin ardından, Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası yeni binanın girişine yerleştirildi. Bu hamleyle birlikte, saldırıdan etkilenen çocukların farklı bir ortamda eğitime dönerek travmayı atlatmaları hedefleniyor.

Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor-4

İKİLİ EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK

Yeni binada ders başı yapacak öğrenciler için çalışma sistemi de netleşti. Mevcut kapasiteyi verimli kullanmak adına ikili eğitim modeline geçildi. Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, öğle grubunda yer alacak şekilde sınıflarına yerleştirildi.

Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor-5

SONRAKİ HABER

