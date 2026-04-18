CANLI YAYIN
Geri

Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu İ.İ., akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen su altı polisleri ve arama kurtarma ekipleri kanalda geniş çaplı çalışma başlatırken, çocuğun yakınları kıyıda umutlu bir haber bekliyor.

Giriş Tarihi:
Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 16 yaşındaki İ.İ. serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.
  • Olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
  • Ekipler kayıp çocuğu bulmak için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışması başlattı.
  • Çevredeki vatandaşlar genci kurtarmak için çaba gösterdi ancak genç sürüklenerek gözden kayboldu.
  • Acı haberi alan aile üyeleri kanal kenarında gözyaşı dökerek beklemeye başladı.

Yüreğir'de kavurucu sıcakların etkisiyle serinlemek isteyen genç bir çocuk, sulama kanalının sert akıntısına yenik düştü.

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki İ.İ. suya girdikten kısa süre sonra sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen gözden kaybolan gencin bulunması için bölgeye çok sayıda uzman ekip yönlendirildi.

Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu-3

Acı haberi alan aile üyelerinin kanal kenarındaki çaresiz bekleyişi ise yürekleri dağladı.

Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu-4

KANALDA ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. İ.İ.'nin yakınları sulama kanalı kenarına gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin sulama kanalında arama çalışması sürüyor.

Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu-5

Saldırının izleri siliniyor: Kahramanmaraş'taki öğrenciler pazartesi günü yeni binaya taşınıyor
SONRAKİ HABER

Ayser Çalık Ortaokulu taşınıyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler