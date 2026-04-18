Yüreğir'de kavurucu sıcakların etkisiyle serinlemek isteyen genç bir çocuk, sulama kanalının sert akıntısına yenik düştü.
Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki İ.İ. suya girdikten kısa süre sonra sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen gözden kaybolan gencin bulunması için bölgeye çok sayıda uzman ekip yönlendirildi.
Acı haberi alan aile üyelerinin kanal kenarındaki çaresiz bekleyişi ise yürekleri dağladı.
KANALDA ARAMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. İ.İ.'nin yakınları sulama kanalı kenarına gelerek uzun süre gözyaşı döktü.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin sulama kanalında arama çalışması sürüyor.