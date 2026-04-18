Şişli'de metruk binada ceset bulundu: Ölümü şüpheli raporlandı | 15 suç kaydı

İstanbul Şişli, Gülbahar Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında metruk bir gecekonduda, hurdacılık yapan 40 yaşındaki Ali Karadağ’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde maktulün kafasında kan izlerine rastlanırken, 15 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Karadağ’ın ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • Şişli Kaptan Sokak'taki metruk bir yapıda 40 yaşındaki Ali Karadağ ölü bulundu.
  • Otopsi raporunda Karadağ'ın kafasında darbe veya kesici alet kaynaklı kan izleri tespit edildi.
  • Emniyet birimleri ölümü şüpheli olarak raporlayarak soruşturma başlattı.
  • Hurdacılıkla uğraşan Karadağ'ın uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.
  • Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşecek.

Şişli Kaptan Sokak üzerindeki metruk bir yapıda hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 40 yaşındaki Ali Karadağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şişli’de ölü bulunan şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

OTOPSİ RAPORUNDA ŞÜPHELİ BULGU: KAFASINDA KAN İZLERİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinde, Karadağ'ın baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izleri saptandı.

Bu gelişme üzerine emniyet birimleri, ölümü "şüpheli" olarak raporlayarak soruşturmanın seyrini derinleştirdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Ali Karadağ'ın geçmişine yönelik yapılan GBT sorgulamasında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Karadağ'ın, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" ile "hırsızlık" gibi suçlardan emniyette toplam 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Çevrede madde bağımlısı olduğu da iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.

