Şişli Kaptan Sokak üzerindeki metruk bir yapıda hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 40 yaşındaki Ali Karadağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şişli’de ölü bulunan şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

OTOPSİ RAPORUNDA ŞÜPHELİ BULGU: KAFASINDA KAN İZLERİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinde, Karadağ'ın baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izleri saptandı.