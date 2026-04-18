Hem birbirini tanıyan hem de ilk kez karşılaşan kişiler arasında yapılan deneylerde benzer sonuçlar elde edildi.

Katılımcılar sohbet konusu sabit kalsa bile ve her iki taraf da konuyu sıkıcı bulsa bile deneyimi beklediklerinden keyifli buldu.

Araştırmada 9 farklı deney versiyonu uygulandı ve spor, yapay zeka, müzik, seyahat, sosyal medya gibi 10 farklı konu test edildi.

Michigan Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 1.800 kişinin katıldığı yeni bir araştırma, insanların sıkıcı olacağını düşündüğü sohbetlerden beklediklerinden daha fazla keyif aldığını ortaya koydu. Bulgular, sosyal etkileşimlere dair yaygın bir ön yargının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Bu veriler, elde edilen sonucun tesadüfi olmadığını ve tutarlı biçimde tekrarlandığını gösteriyor.

Elde edilen bulgular, beklenti ile gerçek deneyim arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, sıkıcı olacağını düşündükleri konuşmaları bile beklediklerinden daha keyifli buldu.

"KONU SIKICIYSA SOHBET DE SIKICIDIR" YANILGISI

Araştırmanın ortak yazarlarından Elizabeth Trinh, insanların yaygın bir varsayıma sahip olduğunu vurguluyor:

"İnsanlar bir konu sıkıcı görünüyorsa sohbetin de sıkıcı olacağını düşünüyor. Ancak deneyimler bunun böyle olmadığını gösteriyor."

Deneylerde yalnızca farklı ilgi seviyeleri değil, iki tarafın da konuyu sıkıcı bulduğu durumlar da incelendi. Buna rağmen sonuç değişmedi. Katılımcılar yine beklentilerinin üzerinde bir deneyim yaşadı.

KONU DEĞİŞMESE BİLE ETKİ SÜRÜYOR

Araştırmacılar, sohbetin keyifli bulunmasının nedeninin konunun değiştirilmesi olabileceğini de test etti. Bu amaçla bazı katılımcılardan konuşma boyunca konuya bağlı kalmaları istendi.

Sonuç yine aynı oldu. Katılımcılar, konu sabit kalsa bile sohbeti beklediklerinden daha keyifli buldu. Bu durum, etkileşimin içeriğin önüne geçtiğini ortaya koyuyor.