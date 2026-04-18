Sosyal medyada belirli etiketler etrafında hızla yayılan içeriklerin kısa sürede organize dijital gruplar oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle kapalı çevrimiçi ağlarda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin ve hızla yayılan video içeriklerin, hem bilgi kirliliğini artırdığını hem de içerik denetimini zorlaştırdığını vurguluyor.

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET İÇERİKLERİ VE GÖRÜNÜRLÜK SORUNU

Uzmanlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Bu tür içeriklerin kontrolsüz biçimde paylaşılması, hem yanlış bilgilerin çoğalmasına neden oluyor hem de saldırganların daha fazla tanınır hale gelmesine katkı sağlayabiliyor.

"Görünürlük = Etki" Algısı Güçleniyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) bazı bireylerin gerçekleştirdikleri eylemleri kaydedip paylaşarak dijital ortamda dikkat çekmeye çalıştığını belirtiyor. Bu durumun özellikle genç kullanıcılar arasında "ne kadar görünürsen o kadar etkilisin" düşüncesini pekiştirdiğini ifade ediyor.

Uzmana göre, belirli etiketler etrafında toplanan içerikler kısa sürede çevrimiçi gruplar oluşturuyor ve bu da olayların hızlı şekilde organize edilmesine zemin hazırlıyor. Bu yeni yapı, klasik örgütlenme biçimlerinden farklı olarak algoritmaların desteğiyle anlık mobilizasyon örneği sunuyor.

KAPALI DİJİTAL AĞLAR VE BİLGİ KİRLİLİĞİ

Benzer düşüncelere sahip kullanıcıların bir araya geldiği kapalı dijital çevreler, çoğu zaman tek taraflı ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmasına neden oluyor. Sosyal medya algoritmaları ise yüksek etkileşim alan paylaşımları öne çıkararak bu içeriklerin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Özellikle video içeriklerin metinlere kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekilirken, paylaşımların farklı platformlar arasında dolaşıma girmesiyle çok katmanlı bir yayılım oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, içerik denetimini daha da zor hale getiriyor.

"SALDIRGANLARIN ÜNLENMESİNE KATKI SAĞLANMAMALI"

Uzmanlar saldırı anlarına ait görüntülerin farklı kullanıcılar tarafından tekrar tekrar paylaşılmasının, içeriklerin bağlamından kopmasına yol açtığını ifade ediyor. Bu süreçte eksik ya da yanlış bilgilerle birlikte sunulan içerikler, dezenformasyon riskini ciddi şekilde artırıyor.

Uzman isim, kullanıcıların bu tür görüntüleri paylaşarak saldırganların tanınma isteğine hizmet etmemesi gerektiğini vurguluyor. Bunun yerine, şiddet içeren paylaşımların "şiddeti teşvik etme" gerekçesiyle raporlanmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYA: SADECE ARAÇ DEĞİL, ETKİ MEKANİZMASI

Uzmanlara göre sosyal medya, yalnızca iletişim kurulan bir ortam değil; aynı zamanda davranışları yönlendiren, hızlandıran ve dönüştüren bir sistem olarak işliyor. Özellikle gençler için bu platformlar, eylem öncesinde motive edici, eylem sırasında görünürlük sağlayıcı ve sonrasında ise olayları anlamlandırma aracı haline gelebiliyor.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR

Uzmanlar, ailelerin çocuklarının yalnızca oynadıkları oyunlara değil, bu ortamlarda kimlerle iletişim kurduklarına ve ne tür içeriklere maruz kaldıklarına da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Teknolojiden uzak durmak yerine, bilinçli ve doğru kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Toplumun da bu tür olaylar karşısında daha duyarlı davranması, içerikleri doğrulamadan paylaşmaması ve bilgi kirliliğine katkı sağlamaması gerektiği ifade ediliyor.

(AA)