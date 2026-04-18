Milli satranççı Feyza Keskin'in şüpheli ölümü: Boş binanın önünde cansız bedeni bulundu

Isparta'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, dün akşam boş bir binanın önünde ölü bulundu. Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi genç sporcunun şüpheli ölümü sonrası olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Milli satranççı Feyza Keskin'in şüpheli ölümü: Boş binanın önünde cansız bedeni bulundu
  • 16 yaşındaki milli satranç sporcusu Feyza Keskin, Isparta'da kayıp olarak aranırken boş bir binanın önünde ölü bulundu.
  • Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Keskin, en son Gölcük Yolu üzerindeki Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle görüldü.
  • Feyza Keskin'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Keskin'in cenazesi Burdur'un Kozluca köyünde kılınan cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı.

Kayıp olarak aranırken ölü bulunan 16 yaşındaki Feyza'nın milli satranççı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü.

Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Konuya ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Acı haberi alan Keskin'in ailesi, cenazeyi Isparta Devlet Hastanesi'ne gelerek teslim aldı. Feyza Keskin'in cenazesi, bugün Burdur'un Kozluca köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MİLLİ SATRANÇ SPORCUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Keskin'in bugün toprağa verilmesinin ardından Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlimiz milli satranç sporcusu Feyza Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

