Antik Kent'te 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu: Fidan dikmeyene ağır ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti ile bağlantılı olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 200 yıllık yazıtlı stel, antik dönemde arazi kiralama sistemine dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. MÖ 2. yüzyıla tarihlenen sözleşmede, kiracılara getirilen tarımsal yükümlülükler ve cezai şartlar dikkat çekiyor.

Antik Kent'te 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu: Fidan dikmeyene ağır ceza
  • Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'ne ait MÖ 220-200 yıllarına tarihlenen 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi yazıtı gün yüzüne çıkarıldı.
  • Şövalye Adası'nda bulunan ve Fethiye Arkeoloji Müzesi'nde korunan yazıtta, her 100 drahmi kira karşılığında 800 asma ve 40 incir fidanı dikilmesi zorunluluğu yer alıyor.
  • Yazıtta fidan dikim teknikleri, cezai yaptırımlar ve tazminat hükümleri gibi hukuki şartlar detaylı şekilde belirtiliyor.
  • Eserin Orta Çağ'da gemilerde balast taşı olarak kullanılarak Amos'taki Apollon Samnaios Kutsal Alanı'ndan Şövalye Adası'na taşındığı belirlendi.
  • Kazı Başkanı Mehmet Gürbüzer ve ekibi, aynı sözleşme grubuna ait yeni parçaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şövalye Adası'nda yapılan çalışmalar sırasında bulunan ve daha sonra Fethiye Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık yazıtın, Amos Antik Kenti'ne ait bir kira sözleşmesi olduğu belirlendi. Keşif, Helenistik dönemde ekonomik düzen ve hukuk anlayışına ışık tutuyor.

AMOS'TA 2 BİN 200 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKARILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Amos Antik Kenti ile bağlantılı olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir kira sözleşmesi gün yüzüne çıkarıldı. MÖ 2. yüzyıla tarihlenen yazıt, Helenistik dönemin tarım ve hukuk sistemine dair önemli bilgiler sunuyor.

YAZITIN KÖKENİ TESPİT EDİLDİ

Şövalye Adası'nda yürütülen çalışmalar sırasında bulunan yazıtlı stel parçası, yapılan epigrafik incelemeler sonucunda Amos Antik Kenti'ne ait olarak belirlendi. Eser, Fethiye Arkeoloji Müzesi tarafından koruma altına alındı.

Her iki yüzünde de yazı bulunan ve MÖ 220-200 yıllarına tarihlenen bu taşın, detaylı bir arazi kira sözleşmesini içerdiği anlaşıldı.

FİDAN DİKME ZORUNLULUĞU VE HUKUKİ ŞARTLAR

Yazıtta yer alan bilgilere göre, kira bedellerinin yanı sıra kiracılara çeşitli yükümlülükler getirildiği görülüyor. Buna göre, her 100 drahmi kira karşılığında 800 asma ve 40 incir fidanı dikilmesi zorunlu tutuluyordu.

Ayrıca fidanların nasıl dikileceğine ilişkin teknik detaylar, sözleşmeye uymayanlar için uygulanacak cezai yaptırımlar ve tazminat hükümleri de metinde açık şekilde yer alıyor. Bu durum, dönemin hem tarımsal hem de hukuki düzenine ışık tutuyor.

ORTA ÇAĞ'DA TAŞINMIŞ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı incelemeler, eserin aslında Amos'taki Apollon Samnaios Kutsal Alanı'na ait olduğunu ortaya koydu. Yazıtın, Orta Çağ'da gemilerde denge sağlamak amacıyla balast taşı olarak kullanılarak Şövalye Adası'na taşındığı değerlendiriliyor.

BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRILDI

Eser, Fatih Onur tarafından bilim dünyasına tanıtıldı ve müze envanterine dahil edildi.

Kazı Başkanı Mehmet Gürbüzer ve ekibinin bölgede yürüttüğü çalışmalar ise devam ediyor. Yetkililer, aynı sözleşme grubuna ait yeni parçaların bulunması için kazıların sürdüğünü belirtti.

