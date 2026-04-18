50 BİN YILLIK KEŞİF: NEANDERTAL BEBEKLERİN GELİŞİM HIZI

İsrail'de bir mağarada ortaya çıkarılan yaklaşık 50 bin yıllık bir Neandertal bebek iskeleti, insan evrimine dair dikkat çekici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemeler, Neandertal çocuklarının günümüz insanına kıyasla çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

"AMUD 7" VE YAŞINA GÖRE GELİŞİMİ

Araştırmada "Amud 7" adı verilen bebek fosilinin, hayatını kaybettiğinde yalnızca 6 aylık olduğu belirlendi. Ancak kemik yapısı incelendiğinde, bu bebeğin fiziksel gelişiminin modern insanlarda yaklaşık 1 yaşındaki bir çocuğa denk geldiği anlaşıldı.

Ayrıca beyin hacminin yaklaşık 880 santimetreküp olduğu tespit edildi. Bu değer de yine daha büyük yaştaki günümüz bebeklerinin beyin gelişimiyle benzerlik taşıyor.

ERKEN DÖNEMDE HIZLI, SONRASINDA DENGELİ BÜYÜME

Bilim insanları, Neandertal çocuklarının özellikle yaşamlarının ilk yıllarında hızlı bir büyüme süreci geçirdiğini belirtiyor. Buna karşın yaklaşık 7 yaşından sonra gelişim hızlarının modern insanlarla benzer bir seviyeye geldiği ifade ediliyor.

ZORLU İKLİME UYUM SAĞLAYAN BİR AVANTAJ

Uzmanlara göre bu hızlı büyüme modeli tesadüf değil. Buzul Çağı'nın sert çevre koşullarında hayatta kalmak için daha kısa sürede güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olmak büyük avantaj sağlıyordu.

Daha hızlı gelişen bir beden, hem vücut ısısını korumayı kolaylaştırıyor hem de bireyin daha erken bağımsız hale gelmesine yardımcı oluyordu.

(New Scientist, AA)