2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor ve Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Peki 22 Nisan günü hangi kurumlar saat kaça kadar açık?
22 NİSAN SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan günü resmi tatil kapsamında olmadığı için tüm kurumlar normal çalışma düzenine devam eder. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şirketleri mesai saatleri boyunca hizmet verir.
Genel uygulamaya göre:
⏺Kamu kurumları: 08.30–17.00 (öğle arasıyla)
⏺Bankalar: 09.00–17.00 (genelde 12.30–13.30 öğle arası)
⏺Noterler: 09.00–17.00
⏺Kargo firmaları: Şubeye göre değişmekle birlikte çoğunlukla 09.00–18.00
Özetle 22 Nisan'da erken kapanma ya da yarım gün uygulaması bulunmaz işlemler gün boyu normal şekilde yapılabilir.
2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
⏺1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
⏺19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
⏺26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
⏺27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
⏺28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
⏺29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
⏺30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
⏺15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
⏺30 Ağustos Zafer Bayramı
⏺28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
⏺29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
⏺31 Aralık Yılbaşı gecesi
➡Arifeler öğleden sonra tatildir.