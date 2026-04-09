İzmir'de dehşet: Yanındaki kadını vurup intihara kalkıştı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halindeki araçtan silah sesleri yükseldi. 53 yaşındaki O.K., henüz belirlenemeyen bir sebeple yanındaki 34 yaşındaki Nazlı Yılmaz’ı başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymaya çalıştı.

İzmir'de dehşet: Yanındaki kadını vurup intihara kalkıştı
  • İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34) tabancayla başından vurarak öldürdü.
  • O.K. kadını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
  • Olay saat 07.30 sıralarında Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana geldi.
  • Ağır yaralı O.K. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabağlar'da dehşet: Kadını vurup intihar etti

BAŞINDAN VURDU

Olay, saat 07.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana geldi. Park halindeki bir hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başından vurdu.

O.K. ardından aynı silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlı Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı O.K. ise ambulansta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

