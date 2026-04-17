Okulda panik! Sahte veli polis tarafından etkisiz hale getirildi

Kendisini veli olarak tanıtıp okula girdi, şüpheli hareketleri paniğe neden oldu. Siverek’te ortaokulda yaşanan olayda şüpheli, okulda görevli polis tarafından anında etkisiz hale getirildi.

  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'na kendisini veli olarak tanıtarak giren şüpheli bir kişi, okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.
  • Şanlıurfa Valiliği, şüphelinin hareketleri üzerine okul polisinin müdahale ettiğini ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini açıkladı.
  • Valilik, basında yer alan bir öğretmenin saldırıda yaralandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
  • Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokula kendisini veli olarak tanıtarak giren şüpheli, okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın Dumlupınar Ortaokulu'nda meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, basında yer alan "bir öğretmenin saldırı sonucu yaralandığı" yönündeki haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Valilik, okula gelen ve öğrenci velisi olduğunu beyan eden bir kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine okulda bulunan polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

