CANLI YAYIN
Geri

Kutsal topraklarda dijital dönüşüm: 2026 Hac sezonunda nusuk kart ve akıllı bileklik zorunlu

Ülkemizden kutsal topraklara ilk kafilenin yarın uğurlanacağı hacda, bu yıl güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Nusuk Kartı ile sağlık raporunun zorunlu olduğu hacda, akıllı bileklik uygulaması ve yapay zekâ destekli takiple güvenlik önlemleri artırılacak

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye'den 2026 yılının ilk hacı kafilesi yarın uğurlanacak ve gidişler 22 Mayıs'a kadar sürecek.
  • Vize bilgilerinden sağlık durumuna kadar bilgileri içeren Nusuk Kartı zorunlu oldu ve kartı olmayanlar Mescid-i Haram bölgesine giremeyecek.
  • Hacı adaylarının sağlık durumu ve konumunu takip eden akıllı bileklikler bu yıl zorunlu hale getirildi.
  • Hacı adaylarının 'Hacca gidebilir' ibareli Durum Bildirir Sağlık Raporu alması ve sisteme yüklemesi şart koşuldu.
  • Kutsal mekânlarda güneş enerjili yürüyüş yolları, akıllı gölgelendirme sistemleri ve sıfır atık prensibiyle çalışan döngüsel sistemler uygulanacak.

Türkiye'den 2026 yılının ilk hacı kafilesi yarın uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 22 Mayıs'a kadar sürecek olan gidişler, kutsal topraklarda milyonlarca müslümanı bir araya getirecek. Bu yılki hac döneminde teknolojik ve sağlık odaklı yenilikler hayata geçirildi.

Artık her hacının yanında vize bilgilerinden sağlık durumuna, konaklama adresinden ulaşım detaylarına kadar her şeyi dijital ortamda barındıran Nusuk Kartı bulundurması zorunlu oldu. Kartı olmayanların Mescid-i Haram bölgesine girişi engellenecek.

Kutsal topraklarda dijital dönüşüm: 2026 Hac sezonunda nusuk kart ve akıllı bileklik zorunlu-2

AKILLI BİLEKLİKLE TAKİP

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; Suudi yetkililer, 2026 sezonunda kalabalık yönetimini yapay zekâ destekli sistemlerle takip edecek. Hacı adaylarının sağlık durumunu ve konumunu takip eden, acil durumlarda müdahaleyi hızlandıran akıllı bileklikler zorunlu olacak. Kalabalık bölgelerdeki sıcaklık artışlarını ve yoğunluğu önceden tahmin eden yapay zekâ modelleriyle güvenlik önlemleri artırılacak.

Kutsal topraklarda dijital dönüşüm: 2026 Hac sezonunda nusuk kart ve akıllı bileklik zorunlu-3

SAĞLIK RAPORU ZORUNLU

2026 yılında ilk kez hayata geçirilen uygulama ile adayların "Hacca gidebilir" ibareli "Durum Bildirir Sağlık Raporu" alması ve bunu sisteme yüklemesi şart koşuldu. Sağlık durumu elverişli olmayan adaylara vize verilmezken bu kişilere bir yakınını "vekil" olarak gönderme hakkı tanındı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

Bu yıl hac ibadetinin ana temalarından biri de 'Yeşil Dönüşüm' oldu. Bu kapsamda kutsal mekânlarda güneş enerjili yürüyüş yolları ve akıllı gölgelendirme sistemleri yaygınlaştırılıyor. Atık yönetiminde "sıfır atık" prensibiyle çalışan döngüsel sistemler ve kâğıt israfını önleyen dijital bilgilendirme broşürleri de yer alacak.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler