Siirt'te 400 bin dekarlık alanda yapılan fıstık üretimi, bu yıl devlet destekleri ve uygun iklimle öne çıkıyor. "Yok yılı"na rağmen yağışlar ağaç gelişimini hızlandırırken, üreticiler bakım çalışmalarına yoğunlaşıyor. Bu durum, verim ve kalite beklentisini artırıyor.

SİİRT'TE YAĞIŞLAR FISTIKTA "YOK YILI" BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Siirt'te fıstık üreticileri, bu yıl "yok yılı" olmasına rağmen düzenli ve bol yağışların etkisiyle yüksek verim umudu taşıyor. Devlet destekli projelerle üretim alanı genişleyen Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin üretici tarafından 400 bin dekarlık alanda yetiştiriliyor.

Kış ve ilkbahar boyunca aralıksız süren yağışlar, sadece fıstık bahçelerinde değil, hububat ekili arazilerde de önemli bir canlanma sağladı. Bahçelerde budama ve gübreleme çalışmalarını sürdüren üreticiler, bu yıl kuraklık kaynaklı verim kaybı beklemiyor.

"FISTIK YAĞMURA DOYDU"

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sezonun oldukça umut verici başladığını ifade etti. Son yılların en düzenli yağışlarının görüldüğünü belirten Aslan, fıstık ağaçlarının ihtiyaç duyduğu suya fazlasıyla kavuştuğunu dile getirdi.

Aslan, yılın geri kalanında olumsuz hava koşulları yaşanmadığı takdirde "yok yılı"na rağmen tatmin edici bir rekolte beklediklerini söyledi. Ayrıca üreticilere gübreleme konusunda uyarıda bulunarak, özellikle azotlu gübrelerin yağış öncesi toprağa verilmesinin verimi artıracağını vurguladı.

ÜRETİCİLERE GÜBRELEME VE BAKIM ÇAĞRISI

Yağışların devam ettiği bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aslan, çiftçilerin bakım çalışmalarını aksatmaması gerektiğini belirtti. Gübrelemenin doğru zamanda yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Aslan, düzenli ilaçlama ile birlikte bu yıl yüksek verim elde edilebileceğini kaydetti.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da bölgede son yıllarda zaman zaman kuraklık yaşandığını hatırlatarak, bu yılki yağışların üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Tarlalardaki genel durumun oldukça iyi olduğunu belirten Günbat, yağışların bölge genelinde etkili olduğunu ve bunun ürün kalitesine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle fıstıkta istenilen kaliteye ulaşılamadığını hatırlatan Günbat, bu yıl ise hem kalite hem de miktar açısından güçlü bir sezon beklendiğini dile getirdi.

ÇİFTÇİLERDEN BEREKETLİ SEZON BEKLENTİSİ

Akyamaç köyünde uzun yıllardır fıstık üretimi yapan Şaban Kaçar, toprağın bu yıl suya doyduğunu belirterek, yağışların ağaçlar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi. Budama, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kaçar, geçen yıl kuraklık nedeniyle zarar gören ağaçların bu yıl toparlandığını dile getirdi.

Bir diğer üretici Abdulbasit Kaçar da yağışların hem fıstık hem de buğday için umut verdiğini belirtti. Tarımsal faaliyetlerin planlı şekilde devam ettiğini aktaran Kaçar, olumsuz bir hava durumu yaşanmadığı takdirde verimin yüksek olacağını düşündüklerini söyledi.

Meyve ağaçlarında görülen ve bir yıl yüksek, ertesi yıl düşük verim alınmasına neden olan döngü halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor. Ancak bu yıl Siirt'te etkili olan yağışlar, "yok yılı"na rağmen üreticilerin beklentilerini yukarı çekmiş durumda.

Siirt fıstığının özelliği:

İri taneli, ince kabuklu ve açık yeşil iç rengiyle öne çıkar. Yüksek yağ oranı sayesinde aroması güçlü ve lezzeti yoğundur. Besin değeri açısından zengin olan bu fıstık türü, hem kalite hem de verim bakımından tercih edilir.

(AA)