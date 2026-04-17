M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda enerji dalgalanması: Yenikapı istasyonu kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu, meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle işletmeye kapatıldı. Seferlerin geçici olarak Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığını duyuran Metro İstanbul, teknik arıza giderilene kadar uygulanacak güncel güzergah planını açıkladı.

  • İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda enerji dalgalanması nedeniyle Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı.
  • Metro seferleri Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında devam ediyor.
  • Yenikapı istasyonunu kullanmak isteyen yolcular Vezneciler istasyonuna yönlendiriliyor.
  • Metro İstanbul, istasyonun güvenlik ve işletme standartları gereği kapatıldığını açıkladı.
  • İstasyonun ne zaman açılacağına dair henüz net bir saat verilmedi.

İstanbul ulaşımının en yoğun güzergahlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hatta yaşanan enerji dalgalanması nedeniyle Yenikapı istasyonu güvenlik ve işletme standartları gereği geçici süreliğine kapatıldı.

M2 METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU?
Yaşanan teknik aksaklık sonrası sefer planlamasında değişikliğe gidildi. Metro İstanbul'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda enerji dalgalanması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

YOLCULAR VEZNECİLER İSTASYONUNA YÖNLENDİRİLİYOR
Yenikapı istasyonunu kullanmak isteyen vatandaşların, seferlerin devam ettiği Vezneciler istasyonuna yönlendirildiği öğrenildi. Enerji dalgalanmasının kaynağına yönelik teknik ekiplerin çalışmaları devam ederken, istasyonun ne zaman açılacağına dair henüz net bir saat verilmedi.

ENERJİ DALGALANMASI NEDİR?

Enerji (voltaj) dalgalanması, elektrik şebekesindeki gerilimin standart seviyelerin (220V) anlık olarak üzerine çıkması veya altına düşmesidir.

Enerji Dalgalanması Neden Olur?

  • Şebeke Kaynaklı Sorunlar: Ana elektrik dağıtım hatlarındaki aşırı yüklenme veya teknik arızalar.
  • Hava Koşulları: Yıldırım düşmesi veya aşırı fırtına gibi etkenlerin trafoları etkilemesi.
  • Aşırı Yük Çekilmesi: Aynı anda çok fazla sistemin devreye girmesiyle voltajın anlık çökmesi.
  • Altyapı Çalışmaları: Bölgedeki diğer kazı veya enerji çalışmaları sırasında hatlara verilen zararlar.

