1996 yılında İtalya'da doğan Tuncay Croatto, babası sayesinde küçük yaşta tanıştığı trüf mantarını mesleğe dönüştürdü. Türkiye'deki potansiyeli fark ederek 5 yıl önce Edirne'ye yerleşen Croatto, burada trüf mantarı toplayıcılığına başladı.

TRÜF MANTARI TUTKUSU İHRACATA DÖNÜŞTÜ

Edirne'de yaşayan Tuncay Croatto, eğitimli köpeğiyle başladığı trüf mantarı arama serüvenini zaman içinde büyüterek uluslararası ticarete taşıdı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladığı değerli mantarları Avrupa'ya, özellikle İtalya'ya ihraç ediyor.

İTALYA'DAN EDİRNE'YE UZANAN HİKAYE

1996 yılında İtalya'da doğan Croatto, İtalyan babası sayesinde küçük yaşlarda trüf mantarıyla tanıştı. İtalya'da çalıştığı dönemde Türkiye'de bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu fark eden Croatto, yaklaşık 5 yıl önce Edirne'ye yerleşerek bu alanda faaliyet göstermeye başladı.

Başlangıçta İtalya'daki uzmanlardan destek alan Croatto, eğitimli köpeklerle Edirne çevresi, Keşan ve Uzunköprü'de trüf mantarı arayarak deneyim kazandı.

Bir süre sahada aktif olarak çalışan Croatto, ardından İtalya'daki bağlantılarını kullanarak işini büyüttü. Türkiye'nin farklı şehirlerinden temin ettiği trüf mantarlarını ihraç etmeye başladı.

Bugün Sakarya, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin Çivril ilçesi ve Uşak gibi birçok bölgeden ürün tedarik ediyor. Ayrıca yüksek rakımlı bölgeler olan Çorum, Bayburt ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde de trüf mantarına rastlandığını belirtiyor.

FİYATLAR SEZONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Doğada nadir bulunması nedeniyle oldukça değerli olan trüf mantarının fiyatı sezona göre değişiklik gösteriyor. Sezon başında kilogram fiyatı yaklaşık 150 avrodan başlarken, ilerleyen dönemlerde 50 avroya kadar düşebiliyor.

Özellikle kışlık siyah trüf mantarı daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu türün kilogram fiyatı 350 avroya kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE'DE TRÜF ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye'de en yaygın olarak beyazımsı ve siyah trüf türleri bulunuyor. Beyazımsı trüf genellikle mart ve nisan aylarında ortaya çıkarken, siyah trüf yazlık ve kışlık çeşitleriyle yılın farklı dönemlerinde toplanabiliyor.

Trüf mantarları genellikle yüksek pH değerine sahip, güneş alan ve seyrek meşe ağaçlarının bulunduğu alanlarda yetişiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜRETİMİ ETKİLİYOR

Yıllık yaklaşık 1 ton trüf mantarı ihracatı gerçekleştiren Croatto, iklim değişikliğinin üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle başta İtalya olmak üzere birçok ülkede trüf mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların hız kazandığını ifade ediyor.

(AA)