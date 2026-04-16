Dünyanın en güvenli şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den 2 şehir zirvede

CEOWORLD tarafından yayımlanan “Dünyanın En Güvenli Şehirleri” listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Suç oranları, kamu güvenliği, gece sokakta yürüyebilme algısı ve genel yaşam huzuru gibi kriterler baz alınarak hazırlanan sıralamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi 97.73 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Aynı ülkeden Dubai ise 97.03 puanla üst sıralardaki yerini koruyarak dikkat çekti.

Dünyanın en güvenli şehirlerini ortaya koyan güncel liste yayımlandı. Uluslararası verilerle hazırlanan sıralamada Türkiye'den Eskişehir ve Antalya'nın da yer alması dikkat çekti. İşte dünyanın en güvenli noktaları…

GÜVENLİ ŞEHİRLER SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

CEOWORLD tarafından yayımlanan "Dünyanın En Güvenli Şehirleri" listesinde, Abu Dabi ve Dubai zirvede yer alırken, küresel sıralamada Orta Doğu şehirlerinin ağırlığı dikkat çekti. Güvenlik, suç oranları ve yaşam kalitesi gibi kriterlere göre hazırlanan listede Türkiye'den Eskişehir ve Antalya da ilk 50 içinde kendine yer buldu.

Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Abu Dabi birinci sırada yer aldı.

İşte dünyanın en güvenli 10 şehri…

1) Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) – 97.73

2) Taipei (Tayvan) – 97.5

3) Doha (Katar) – 97.35

4) Ajman (Birleşik Arap Emirlikleri) – 97.04

5) Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) – 97.03

6) Ras al-Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) – 96.98

7) Muskat (Umman) – 96.93

8) Lahey / Den Haag (Hollanda) – 96.89

9) Bern (İsviçre) – 96.79

10) Münih (Almanya) – 96.67

Eskişehir ve Antalya dünyanın en güvenli şehirleri listesine girdi.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR LİSTEDE

Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Türkiye'den Eskişehir 91.77 puanla 39. sırada yer alırken, Antalya ise 90.42 puanla 49. sıradan listeye girmeyi başardı.

