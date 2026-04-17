Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait yaklaşık 1500 yıllık dört bıçak ile bir bileme taşı bulundu.

Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, parçalar halinde bulunan ve sonradan birleştirilen dört bıçak ile bir bileme taşı ortaya çıkarıldı. Mutfak alanında ele geçen bu buluntuların, Geç Roma ile Erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilirken, dönemin günlük yaşamına ve el aletleri kullanımına dair yeni veriler sunduğu belirtildi.

1500 YILLIK BIÇAKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen bıçaklar ile bir bileme taşı bulundu. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan bu önemli arkeolojik alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

FARKLI DÖNEMLERE AİT YERLEŞİM

Geç Kalkolitik Çağ'dan Roma ve Erken Bizans dönemlerine kadar uzanan geniş bir zaman diliminde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, kazı ve restorasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Çalışmalar, alanında uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.

MUTFAKTA ORTAYA ÇIKAN BIÇAK SETİ

Kazılar sırasında "Hamamlı Yapı Kompleksi" olarak adlandırılan alanın mutfak bölümünde dikkat çekici bir buluntuya ulaşıldı. Uzman, burada farklı boyutlarda dört bıçaktan oluşan bir set ile birlikte bir bileme taşının gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. İlk bulunduğunda yaklaşık 250 parçaya ayrılmış halde olan bıçaklar, laboratuvar ortamında titizlikle birleştirilerek eski formuna kavuşturuldu.

HAYVANCILIKLA İLGİLİ ÖNEMLİ KANIT

Bıçakların aynı alanda bulunması, bu yapıda yaşayan insanların hayvancılıkla uğraştığına işaret ediyor. Zaten önceki arkeolojik veriler de bölgede özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılığın yaygın olduğunu ortaya koyuyordu. Bu yeni buluntular, söz konusu faaliyetlerin somut kanıtlarını güçlendirmiş oldu.

"KÖSÜRE TAŞI"NIN TARİHİ DAHA ESKİYE GİDİYOR

Bıçakların yanında bulunan bileme taşının ise ayrı bir önemi bulunuyor. "Kösüre taşı" olarak bilinen bu taş türü, Osmanlı döneminde özellikle kesici aletlerin bilenmesinde yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak bu keşif, kösüre taşının kullanımının sanılandan çok daha eskiye, yani yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

1500 YILLIK KESİNTİSİZ FAALİYET

Yapılan stratigrafik incelemeler, bıçak setinin milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, Hadrianopolis ve çevresinde hayvancılığın yaklaşık 1500 yıldır kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.

(AA)