Yetkililer, olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatırken, bu süreçte ziyaretlerin durdurulduğunu açıkladı. Peki Karaca Mağarası ne zaman açılacak?

Doğu Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan ve Cebeli Köyü sınırlarında bulunan mağaraya giden yolda, dik yamaçlardan kaynaklanan kaya düşme tehlikesi tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, özellikle gevşek şev yapılarının risk oluşturduğu belirlendi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası, ulaşım yolunda yapılacak güvenlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer, alınan bu kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

KAPSAMLI GÜVENLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, tehlike arz eden bölgelerde temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca yol boyunca çelik bariyerler kurulacak ve yamaçlar çelik ağlarla kaplanarak daha güvenli hale getirilecek. Bu çalışmalar uzman raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMALAR EN AZ 2 AY SÜRECEK

Yetkililer, proje sürecinde oluşabilecek olası riskler nedeniyle mağaranın geçici süreyle kapalı kalacağını duyurdu. Yapım çalışmalarının en az 2 ay sürmesi bekleniyor.

DAHA GÜVENLİ BİR ZİYARET DENEYİMİ HEDEFLENİYOR

Sarkıt, dikit ve damlataşı oluşumlarıyla "yer altı sarayı" olarak bilinen Karaca Mağarası, çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçilerini daha güvenli bir ulaşım altyapısıyla ağırlamaya devam edecek.