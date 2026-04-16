CANLI YAYIN
Geri

Turistlerin gözdesiydi! 15 milyon yıllık Karaca Mağarası kaya düşme riskiyle kapatıldı

Doğu Karadeniz’in en dikkat çeken turizm noktalarından biri olan Karaca Mağarası, güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine ziyaretçilere kapatıldı. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ve her yıl binlerce turisti ağırlayan mağaraya ulaşım sağlayan güzergahta, kaya düşme riski tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası, ulaşım yolunda yapılacak güvenlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
  • Mağaraya giden yolda dik yamaçlardan kaynaklanan kaya düşme tehlikesi ve gevşek şev yapıları tespit edildi.
  • Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projede tehlikeli bölgelerde temizlik yapılacak, çelik bariyerler kurulacak ve yamaçlar çelik ağlarla kaplanacak.
  • Güvenlik çalışmalarının en az 2 ay sürmesi bekleniyor.
  • Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara daha güvenli bir ulaşım altyapısıyla ziyarete açılacak.

Yetkililer, olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatırken, bu süreçte ziyaretlerin durdurulduğunu açıkladı. Peki Karaca Mağarası ne zaman açılacak?

KARACA MAĞARASI ZİYARETE ARA VERDİ

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası, ulaşım yolunda yapılacak güvenlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer, alınan bu kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

ULAŞIM GÜZERGAHINDA RİSK TESPİTİ

Doğu Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan ve Cebeli Köyü sınırlarında bulunan mağaraya giden yolda, dik yamaçlardan kaynaklanan kaya düşme tehlikesi tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, özellikle gevşek şev yapılarının risk oluşturduğu belirlendi.

KAPSAMLI GÜVENLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, tehlike arz eden bölgelerde temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca yol boyunca çelik bariyerler kurulacak ve yamaçlar çelik ağlarla kaplanarak daha güvenli hale getirilecek. Bu çalışmalar uzman raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMALAR EN AZ 2 AY SÜRECEK

Yetkililer, proje sürecinde oluşabilecek olası riskler nedeniyle mağaranın geçici süreyle kapalı kalacağını duyurdu. Yapım çalışmalarının en az 2 ay sürmesi bekleniyor.

DAHA GÜVENLİ BİR ZİYARET DENEYİMİ HEDEFLENİYOR

Sarkıt, dikit ve damlataşı oluşumlarıyla "yer altı sarayı" olarak bilinen Karaca Mağarası, çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçilerini daha güvenli bir ulaşım altyapısıyla ağırlamaya devam edecek.

Türkiye bereketli bir kış geçirdi: Yağışlar 66 yıl sonra ilk kez yüzde 100’ü aştı
SONRAKİ HABER

66 yıl sonra gelen rekor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler