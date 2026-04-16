Kış boyunca en fazla yağış metrekareye 660,9 kilogram ile Antalya'da, en az yağış ise 116,5 kilogram ile Iğdır'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu ise son 38 yılın en yağışlı kışını yaşadı.

Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde de yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, en yüksek artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu'da görüldü.

Kış yağışları mevsim normali olan 205,3 kilogramın yüzde 47 üzerinde, geçen yılın 139,8 kilogramına göre ise yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Türkiye genelinde 2025 kış mevsiminde düşen yağış miktarı metrekare başına 300,8 kilogram ile son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meteorolojik verilere göre bu olağanüstü artış yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde de yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de son onlarca yılın en yüksek kış yağışları kaydedilirken, birçok ilde rekor seviyeler görüldü.

TÜRKİYE'DE KIŞ YAĞIŞLARI REKOR KIRDI

Türkiye genelinde bu yıl kış mevsiminde düşen yağış miktarı, son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katı aşan artış dikkat çekti. Verilere göre, 2025 Aralık ile 2026 Ocak ve Şubat aylarını kapsayan kış döneminde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın belirgin şekilde üzerine çıktı.

YAĞIŞ MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bu kış metrekare başına düşen yağış miktarı 300,8 kilogram olarak ölçüldü. Bu değer, mevsim normali olan 205,3 kilogramın yüzde 47 üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 139,8 kilogramla karşılaştırıldığında ise artış yüzde 100'ü aştı. Böylece ülke genelinde kış yağışları son 66 yılın zirvesine çıktı.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI

Tüm bölgelerde yağışlar ortalamanın üzerine çıkarken, en yüksek artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu'da görüldü. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın en yağışlı kışını yaşarken, Doğu Anadolu'da da son 38 yılın en yüksek seviyeleri kaydedildi.

Kuzey Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar yüzde 60'ın üzerinde arttı. Ankara, Afyonkarahisar, Tunceli ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de benzer artışlar gözlendi. İl bazında ise yalnızca Tekirdağ'da yağışlar normalin altında kaldı.

EN FAZLA VE EN AZ YAĞIŞ ALAN İLLER

Kış boyunca en fazla yağış metrekareye 660,9 kilogram ile Antalya'da ölçüldü. Yağış artışının en yüksek olduğu il ise yüzde 100'ü aşan oranla Ağrı oldu. En az yağış alan il ise 116,5 kilogram ile Iğdır olarak kayıtlara geçti.

MARMARA VE EGE'DE DURUM

Marmara Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 22, geçen yıla göre ise yüzde 28 arttı. Bölgenin en yağışlı ili Balıkesir olurken, en az yağış Bilecik'te görüldü.

Ege Bölgesi'nde ise yağışlar normallere göre yüzde 46, geçen yıla göre yüzde 74 artış gösterdi. Muğla en fazla yağış alan il olurken, Afyonkarahisar en düşük seviyede kaldı.

Akdeniz ve İç Anadolu'da Yükseliş

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar normallerin yüzde 52 üzerine çıkarken, geçen yıla göre artış yüzde 100'ü geçti. Antalya zirvede yer alırken, Burdur en az yağış alan il oldu.

İç Anadolu'da da benzer bir tablo görüldü. Yağışlar normallerin yüzde 47 üzerine çıktı ve geçen yıla göre iki katından fazla arttı. Karaman en fazla yağış alan il olurken, Kırıkkale en düşük seviyede kaldı. Kayseri, Sivas ve Yozgat son 66 yılın; Niğde ve Nevşehir ise son 63 yılın en yüksek kış yağışlarını yaşadı.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA REKORLAR

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar hem normallerin hem de geçen yılın oldukça üzerine çıktı. Rize en fazla yağış alan il olurken, Çorum en düşük seviyede kaldı. Düzce, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon'da son 66 yılın en yüksek kış yağışları kaydedildi.

Doğu Anadolu'da ise artış daha da belirgin oldu. Bölge genelinde yağışlar normallerin yüzde 63 üzerine çıktı. Hakkari en fazla yağış alan il olurken, Iğdır en düşük seviyede kaldı. Ağrı, Kars ve Tunceli'de son 66 yılın rekoru kırıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ARTIŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar önemli ölçüde yükseldi. Mevsim normallerine göre yüzde 38, geçen yıla göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış görüldü. Şırnak en fazla yağış alan il olurken, Şanlıurfa en düşük yağış seviyesinde kaldı.

Genel tabloya bakıldığında, Türkiye'nin hemen her bölgesinde bu kış yağışların ciddi şekilde arttığı ve birçok ilde uzun yılların rekorlarının kırıldığı görülüyor.

(AA)