TrendyolMilla kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte hediyeleri kazanan asil listesi ve yedekler...



TrendyolMilla kampanyası çekiliş sonuçları asil talihlileri (takvim.com.tr)





DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo Asil Talihlisi: Şerife Gültekin / Kütahya



Philips 3300 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP3347/90 Asil Talihlisi: Nejla Vurgun / Bursa

Arzum AR1181 Thermogusto Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu Asil Talihlisi: Yaren Yavaş / Balıkesir

Braun IPL Silk•expert Pro 5 PL5146 Asil Talihlisi: Suna Ercan / İstanbul

Smeg Cream Kettle KLF03CREU Asil Talihlisi: Emine Maguz Temiz / İstanbul

Shark NeverChange5 Clean Sense IQ Hava Temizleyici Asil Talihlisi: Nermin Karayılan / İstanbul



TrendyolMilla kampanyası çekiliş sonuçları yedek talihlileri (takvim.com.tr)





DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo Yedek Talihlisi: Mücahit Taha Yıldız

Philips 3300 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP3347/90 Yedek Talihlisi: Hilal Eraslan / Osmaniye

Arzum AR1181 Thermogusto Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu Yedek Talihlisi: Şaban Sarıkaya / Kocaeli

Braun IPL Silk•expert Pro 5 PL5146 Yedek Talihlisi: Tuğçe Cıngır

Smeg Cream Kettle KLF03CREU Yedek Talihlisi: Necla Şahin / İstanbul

Shark NeverChange5 Clean Sense IQ Hava Temizleyici Yedek Talihlisi: Merve Mengüç



KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:





Bu kampanya MPİ'nin 23.02.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-86481 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.725 katılım gerçekleşmiştir.



İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 1.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 16.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.



Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.



İkramiye son teslim tarihi 31.05.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.





