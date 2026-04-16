Stüdyoya gelen gözü yaşlı anne Fatma Hanım ve 20 yaşındaki abla Keramet Sertbaş, olayın arkasında Pelin'in üvey teyzesi Göksu Söğüt'ün olduğunu öne sürdü. Ailenin iddiasına göre teyze Göksu, "Gel seni kayınbiraderime ayarlayayım, elti olalım" diyerek küçük kızın aklına girdi. İddiaların odağındaki 37 yaşındaki Hüseyin Söğüt'ün ise çocuğu olmadığı için 15 yaşındaki Pelin'i kaçırdığı düşünülüyor.
ADRESİ ÖĞRENMEK İÇİN EVE GELMİŞLER
Anne Fatma Hanım, olaydan bir gün önce teyzesi, eniştesi ve kaçıran şahıs Hüseyin'in evlerine çay içmeye geldiğini anlattı. "Evin yolunu öğrenmeye gelmişler" diyen acılı anne, ertesi gün akşam saatlerinde kızının evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirtti.
"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GELİN OLMAZ"
Müge Anlı ise 37 yaşındaki bir adamın 15 yaşındaki bir çocukla ne konuşabileceğini sorgulayarak duruma sert tepki gösterdi: "15 yaşındaki çocuk gelin olmaz, zaten gelin de değil o şu an kuma olarak gitmiş oluyor."
TEYZEDEN PİŞKİN SAVUNMA: "HABERİMİZ VARDI"
Canlı yayına telefonla bağlanan teyze Göksu Söğüt, "Ben nerede olduklarını bilmiyorum" dese de Pelin ile kayınbiraderi Hüseyin'in 10-15 gündür görüştüklerinden haberi olduğunu itiraf etti. Söğüt'ün "Biz ablasına söyledik kaçacağını, ablası annesine söylememiş" diyerek kendini savundu. Bu itiraf üzerine Müge Anlı, "Sen nasıl teyzesin? İnsan kardeşinin çocuğuna sahip çıkmaz mı?" ifadelerini kullandı.
AİLENİN TEK İSTEĞİ: "PELİN GERİ DÖN!"
Abla Keramet Sertbaş, kardeşine seslenerek, "Pelin ablam neredesin? O adamın resmi nikahta karısı var, sen daha çocuksun. Aranızda dağlar kadar fark var" diyerek kardeşinin bir an evvel eve dönmesi için yalvardı. 9 gündür evlatlarından haber alamayan aile, Pelin'in bir an önce bulunmasını istiyor.
❓ MÜGE ANLI PELİN SERTBAŞ OLAYI
Pelin Sertbaş kaç yaşında ve nereden kayboldu?
Pelin Sertbaş 15 yaşındadır ve Mersin'in Toroslar ilçesi Düğdüren mahallesinden kaybolmuştur.
Pelin'i kimin kaçırdığı iddia ediliyor?
Teyzesi Göksu Söğüt'ün 37 yaşındaki evli kayınbiraderi Hüseyin Söğüt tarafından kaçırıldığı iddia edilmektedir.
Teyze Göksu Söğüt'ün olaydaki rolü ne?
Aile, teyzenin "Elti olalım" diyerek küçük kızı kandırdığını ve kaçırma olayını organize ettiğini savunuyor. Teyze ise görüştüklerini bildiğini ancak kaçırılma olayıyla ilgisi olmadığını iddia ediyor.
Hüseyin Söğüt evli mi?
Evet, resmi nikahının hala devam ettiği bir eşi bulunmaktadır.