TEYZEDEN PİŞKİN SAVUNMA: "HABERİMİZ VARDI" Canlı yayına telefonla bağlanan teyze Göksu Söğüt, "Ben nerede olduklarını bilmiyorum" dese de Pelin ile kayınbiraderi Hüseyin'in 10-15 gündür görüştüklerinden haberi olduğunu itiraf etti. Söğüt'ün "Biz ablasına söyledik kaçacağını, ablası annesine söylememiş" diyerek kendini savundu. Bu itiraf üzerine Müge Anlı, "Sen nasıl teyzesin? İnsan kardeşinin çocuğuna sahip çıkmaz mı?" ifadelerini kullandı.

AİLENİN TEK İSTEĞİ: "PELİN GERİ DÖN!" Abla Keramet Sertbaş, kardeşine seslenerek, "Pelin ablam neredesin? O adamın resmi nikahta karısı var, sen daha çocuksun. Aranızda dağlar kadar fark var" diyerek kardeşinin bir an evvel eve dönmesi için yalvardı. 9 gündür evlatlarından haber alamayan aile, Pelin'in bir an önce bulunmasını istiyor.

❓ MÜGE ANLI PELİN SERTBAŞ OLAYI Pelin Sertbaş kaç yaşında ve nereden kayboldu? Pelin Sertbaş 15 yaşındadır ve Mersin'in Toroslar ilçesi Düğdüren mahallesinden kaybolmuştur. Pelin'i kimin kaçırdığı iddia ediliyor? Teyzesi Göksu Söğüt'ün 37 yaşındaki evli kayınbiraderi Hüseyin Söğüt tarafından kaçırıldığı iddia edilmektedir.