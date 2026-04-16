Tabiat anıtı statüsünde özel koruma altında bulunan sarmaşık, bahar mevsiminde vatandaşların ziyaret ettiği bir doğa alanı olarak öne çıkıyor.

Meydan Yaylası Bığbığı mevkiisinde yer alan dev sarmaşık, 20 metreye ulaşan boyu, 2,3 metrelik gövde çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle öne çıkıyor. Özel koruma altında bulunan ve tabiat anıtı statüsünde olan sarmaşık, etkileyici görünümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Ziyaretçilerden Osman Çelik, bölgeye misafirlerini getirdiğini belirterek sarmaşığın ve çevresinin büyük beğeni topladığını söyledi. Çelik, "Burası doğası, yaylası ve çiçekleriyle çok özel bir yer. Bu sarmaşık bulunmaz bir değer, korunması gerekiyor. Ziyaretçilerden çevreyi kirletmemelerini rica ediyoruz" dedi.

DOĞASEVERLERDEN TAM NOT

Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, doğal güzelliklerin ve su kaynaklarının etkileyici olduğunu dile getirdi. Ulusoy, sarmaşığın köklerinden tepesine kadar her detayın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

AŞIKLIK GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Etkinlik sırasında Osman Çelik'in sazıyla seslendirdiği türküler, hem baharın gelişini hem de yaylanın güzelliklerini yansıttı. Böylece, 4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde aşıklık geleneği de yaşatılmış oldu.