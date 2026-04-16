Görkemiyle zamana meydan okuyor: 4 bin yıllık sarmaşık baharla canlandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 4 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Bığbığ orman sarmaşığı, baharın gelişiyle birlikte yeniden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Türkiye’nin en yaşlı ikinci canlısı olarak gösterilen sarmaşık, doğaseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

Meydan Yaylası Bığbığı mevkiisinde yer alan dev sarmaşık, 20 metreye ulaşan boyu, 2,3 metrelik gövde çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle öne çıkıyor. Özel koruma altında bulunan ve tabiat anıtı statüsünde olan sarmaşık, etkileyici görünümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

BAHAR, TÜRKÜLERLE KARŞILANDI

Baharın gelişiyle birlikte sarmaşığın gölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Ziyaretçiler, saz eşliğinde söyledikleri türkülerle aşıklık geleneğini sürdürürken, doğanın uyanışını dizelere döktü.

"KORUNMASI GEREKEN EŞSİZ BİR DEĞER"

Ziyaretçilerden Osman Çelik, bölgeye misafirlerini getirdiğini belirterek sarmaşığın ve çevresinin büyük beğeni topladığını söyledi. Çelik, "Burası doğası, yaylası ve çiçekleriyle çok özel bir yer. Bu sarmaşık bulunmaz bir değer, korunması gerekiyor. Ziyaretçilerden çevreyi kirletmemelerini rica ediyoruz" dedi.

DOĞASEVERLERDEN TAM NOT

Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, doğal güzelliklerin ve su kaynaklarının etkileyici olduğunu dile getirdi. Ulusoy, sarmaşığın köklerinden tepesine kadar her detayın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

AŞIKLIK GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Etkinlik sırasında Osman Çelik'in sazıyla seslendirdiği türküler, hem baharın gelişini hem de yaylanın güzelliklerini yansıttı. Böylece, 4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde aşıklık geleneği de yaşatılmış oldu.

